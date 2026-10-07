Vídeo: las acusaciones de racismo persiguen a Messi por Benín

Los intentos de los jugadores de la selección de Benín por hacerse algunas fotos de recuerdo con la leyenda Lionel Messi, en su última noche con la selección de Argentina, generaron una gran polémica.

Tras el pitido final del partido en el que la "Albiceleste" venció 3-0 a Benín la mañana de este miércoles en el estadio Monumental, Messi saludó a los jugadores de Benín e intentó vivir sus últimos momentos sobre el césped. Sin embargo, uno de los entusiasmados jugadores de Benín parecía empeñado en convencer a Messi de posar con él para hacerse un selfie, pero la estrella argentina, de 39 años, se alejó de ellos sin cumplir su petición.

Messi no mostró ningún mal comportamiento hacia los jugadores de Benín durante todo el partido, ni siquiera cuando este se detuvo en el minuto diez para que la afición lo homenajeara y le brindara el caluroso aplauso que merecía en ese momento, instante en el que abrazó a los jugadores y los saludó.

Las reacciones de un sector de la afición tomaron un rumbo tajante al abordar el episodio del "selfie" con los jugadores de Benín, pues dirigieron duras críticas a Messi y calificaron su comportamiento como una "falta de humildad", al considerar que podría haber dedicado unos segundos a los jugadores de Benín en atención a sus sentimientos por participar en su último partido amistoso.

La conocida y polémica cuenta mexicana "La Catrina Norteña" volvió a publicar el fragmento y lo interpretó de la siguiente manera: "Messi no quiso hacerse fotos con los jugadores africanos en su despedida. Así empujó a un jugador de Benín que quería hacerse un selfie con él, y siguió caminando hacia delante...".

El tuit tuvo reacciones diversas, entre quienes fueron en la misma dirección hasta el punto de acusar a Messi de racismo, y otros que no vieron nada fuera de lo normal en la imagen.

La cuenta de Universador comentó: "¿Incluso en sus últimos días en los campos? ¿Fue Messi egoísta, arrogante y racista? Eso parece". Asimismo, la cuenta RHV dijo lo mismo: "Racista, y ya lo sabemos".

En contraste, la cuenta menduca61 respondió: "Les aconsejaron (a los jugadores de Benín) no acercarse a Messi porque el espectáculo ya había comenzado, y tendrían la posibilidad (de hacerse las fotos) más tarde. Infórmate primero y luego critica, estúpido".





La cuenta de Luis Linares escribió: "Sufres un trauma psicológico hacia Messi... tu campaña contra Messi (deja de lado los hechos) porque es demasiado tendenciosa y maliciosa".



