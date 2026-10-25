Vídeo: la ley Vinícius mete en problemas a Neymar en el Brasileirão

Neymar, delantero del Santos, recibió una tarjeta roja directa el sábado, después de llevarse la mano a la boca durante una conversación que parecía incluir un altercado con un jugador del Bahía, en el enfrentamiento entre ambos equipos correspondiente a la jornada 32 del Brasileirão.

Según el diario español "Marca", el jugador número 10 estaba hablando con Rodrigo Nestor, del Bahía, en el círculo central del campo, antes del inicio de la segunda parte, cuando en un momento determinado se llevó la mano a la boca y le dijo algo al centrocampista del equipo de Salvador.

En ese instante, Nestor se dirigió directamente al árbitro para informarle del comportamiento de la exestrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain.

Antes de reanudar el juego, el videoarbitraje llamó al árbitro y le mostró una imagen de Neymar tapándose la boca con la mano.

Como consecuencia, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja directa, tras considerar que la acción del delantero estaba contemplada en lo que se conoce como "ley Vinicius Junior", en vigor en el Brasileirão.

Nestor y Neymar ya habían protagonizado un altercado durante la primera parte.

Durante su intervención en el canal "SporTV" en el descanso entre las dos partes, el centrocampista del Bahía dirigió duras críticas a Neymar.

Nestor explicó que fue a saludar a Neymar, pero que el exjugador de la selección brasileña le respondió lanzándole el balón contra el cuerpo.

Nestor dijo: "Después de eso, escuché una serie de palabras. Mis padres me educaron muy bien, les estoy muy agradecido y sé perfectamente de dónde vengo. Nací en Itaquera, y llegar al lugar al que he llegado fue algo difícil, y estoy orgulloso de vestir la camiseta del Bahía. Él sabe lo que me dijo. Aquello fue una falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía".

Y añadió, hablando de la estrella del Santos: "Es un referente para todos como jugador, pero hoy falló en el plano personal por la forma en que habló. No se debe actuar de esa manera. Mis padres me educaron muy bien y les agradezco la educación que me dieron. Yo jamás diría algo así".

Y cuando le preguntaron de nuevo qué fue exactamente lo que dijo Neymar, Nestor se negó a repetir las palabras del jugador con el dorsal número 10, aclarando que no lo haría "porque hay niños viendo, y lo que ocurrió no estuvo bien".