Vídeo: la Juventus rescata un punto en el campo de la Fiorentina

La Juventus regresó con un punto del campo de su anfitrión, la Fiorentina, tras el empate entre ambos equipos (2-2), en el partido disputado en el estadio Artemio Franchi, correspondiente a la undécima jornada de la Serie A.

Matteo Pellegrino abrió el marcador a favor de la Fiorentina en el minuto cuatro, después de rematar un centro de Pedro Gonçalves desde un córner, alojando el balón de cabeza en la portería de la Juventus, para dar a los locales una ventaja temprana.

La Juventus logró igualar en el minuto 32 por medio de Nick Woltemade, después de aprovechar un pase de Randal Kolo Muani dentro del área, para colocar el balón en la red y devolver a su equipo al partido antes del final de la primera parte.

Con el inicio de la segunda parte, la Fiorentina recuperó la ventaja en el minuto 54, después de que Amanda Nji marcara el segundo gol, aprovechando un desconcierto dentro del área de la Juventus, para colocar de nuevo a los locales por delante.

La Juventus no se rindió y Bremer logró marcar el segundo gol del empate en el minuto 66, de un remate de cabeza tras un córner, para terminar el encuentro con empate a 2-2, y que cada equipo se llevara un punto del partido.

Con este resultado, la Juventus elevó su cuenta a 18 puntos, manteniéndose en la séptima posición de la clasificación de la Serie A, mientras que la Fiorentina alcanzó los 9 puntos, ocupando el decimoquinto lugar, después de fracasar en aprovechar los factores de la localía y la afición para conseguir la victoria.