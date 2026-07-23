Vídeo: En ausencia de Messi... Suárez arruina el debut de Lewandowski en la liga estadounidense

Dos goles marcados por Luis Suárez arruinaron el debut del delantero polaco Robert Lewandowski con el Chicago Fire, en un partido de la MLS que terminó con victoria del Inter Miami por 3-2.

Lionel Messi no estuvo en las filas del Inter Miami, ya que descansa en Argentina tras su derrota en la final de la Copa del Mundo ante España.

Luis Suárez celebró su partido número 100 con el Inter Miami, primero marcando un penalti en la primera parte y luego ampliando la diferencia a 2-1 en la segunda mitad.









La actuación de Suárez coincidió con el primer partido de Lewandowski con el Chicago Fire, el equipo al que se unió este verano tras finalizar su contrato con el Barcelona.









El jugador polaco, que cumplirá 38 años en agosto, no ofreció un gran partido y fue sustituido tras una hora de juego.

Parecía no estar adaptado al ritmo más rápido y caótico de la MLS, y dirigió varios gestos de enfado a sus compañeros de equipo pidiendo calma y pases cortos, en lugar de optar por los balones largos y la carrera constante.

Si Robert Lewandowski tenía alguna duda sobre su lugar en el campo, no le hizo falta más que un cuarto de hora para confirmarlo.

Un defensa del Inter Miami cedió el balón hacia atrás al portero Rocco Ríos Novo, que fue titular por segunda vez esta temporada, para abrir el marcador después de que el guardameta intentara despejar el balón, pero este acabó entrando directamente en la portería.

A pesar de que el Chicago Fire empató en la segunda parte y amenazó con marcar un tercer gol, fue el Inter Miami quien logró la victoria tras un gol del joven jugador Preston Blambeck en el minuto 85.

Con esta victoria, el Inter Miami se mantiene en el segundo puesto de la Conferencia Este con 34 puntos, por delante del Chicago Fire, tercero, con 26 puntos.

Lewandowski tendrá que esperar hasta el 1 de agosto para disputar su primer partido ante su afición local, pero antes volverá a jugar como visitante el próximo sábado contra el New York City.

El delantero polaco no fue la única estrella que se unió a la MLS este verano, ya que el francés Antoine Griezmann fichó por el Orlando City, mientras que el Inter Miami anunció ayer miércoles la contratación del centrocampista brasileño Casemiro.