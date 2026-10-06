¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP
Traducido por

Vídeo: el último mensaje de Messi: ¡Llegó el día que no queríamos!

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Amistosos
L. Messi
Argentina
Benín

El final de una época asombrosa

La leyenda Lionel Messi escribió la línea de despedida en su historia épica con la selección de Argentina, en un mensaje dirigido a sus seguidores, horas antes de su último partido internacional que disputará con la camiseta de la Albiceleste, ante Benín, en las primeras horas de la mañana del miércoles, en el estadio Monumental.

La estrella del Inter Miami había tomado la decisión de retirarse de la selección tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, después de un periodo difícil que también fue testigo del fallecimiento de su padre, Jorge.



La empresa Adidas, patrocinadora de Messi, publicó un vídeo de la estrella argentina en su cuenta de la plataforma X, en el que dirigió un emotivo mensaje antes del momento de la despedida.

Messi dijo en su último mensaje antes del encuentro ante Benín: "Llegó el día que nunca quisimos que llegara. Es el día más triste de nuestras vidas. Me voy en paz, di todo lo que pude. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por el gran cariño que me tenéis, os echaré de menos".



Messi cerró su mensaje agradeciendo a Argentina, mientras besaba la camiseta que vestirá en su último partido con la selección.

Messi condujo a Argentina a la conquista del Mundial 2022 y disputó 207 partidos internacionales, en los que marcó 125 goles y dio 68 asistencias.

Lee también: ¿Debe aprender de Ronaldo? Mensaje de advertencia a Mourinho: Mbappé no entendió lo que representa el Real Madrid

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google