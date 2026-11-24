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El Borussia Dortmund aprovechó su mejoría al inicio de la segunda parte para volver a meterse en el partido ante el Arsenal, al lograr el gol del empate en el encuentro disputado en el Emirates Stadium el martes por la noche, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

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El gol llegó en el minuto 55 obra de Maximilian Beier, que culminó una gran jugada iniciada por el joven defensa João Gado, quien protagonizó una potente conducción desde el fondo de su propio campo, superando la presión de Christos Tzolis, antes de avanzar hacia zonas de ataque.

Gado, de 19 años, mostró una visión notable al seguir avanzando con el balón hasta adentrarse en el campo del Arsenal, y después se lo cedió a Beier en el momento perfecto, dándole a su compañero la oportunidad de encarar a la defensa londinense.

Beier recibió cerca del borde del área, se zafó con inteligencia del marcaje de Gabriel Magalhães, se acomodó el balón a su pierna izquierda, la buena, y lanzó un disparo raso y preciso que acabó en la red de Kepa Arrizabalaga para establecer el 1-1.

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El tanto supuso una compensación para el delantero alemán, que había desperdiciado una ocasión clarísima pocos minutos antes, concretamente en el minuto 48, pero que acabó traduciendo la mejoría de su equipo en la segunda parte en un gol que devolvía el duelo al punto de partida.

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Con este gol, Beier eleva su cuenta a 3 goles en 18 partidos disputados en todas las competiciones durante la temporada 2026-2027, después de haber marcado dos tantos en la Bundesliga y repartido 3 asistencias, según las estadísticas de la temporada previas al duelo ante el Arsenal.

En la Champions League, el delantero alemán firmó su primer gol en su quinta participación en la competición esta temporada, tras haber disputado 4 partidos previos sin marcar, con un total de 188 minutos jugados antes de enfrentarse al conjunto inglés.

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Con el gol de Beier, el Borussia Dortmund eleva a 34 su total de goles en todas las competiciones esta temporada, y suma 8 en la Champions League.

El Arsenal se había adelantado en el minuto 10 por medio de Viktor Gyökeres, que aprovechó un pase de Noni Madueke, pero el Dortmund dio un paso adelante tras el descanso y se vio recompensado con el empate, devolviendo la emoción al encuentro.

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