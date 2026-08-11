El marfileño Yan Diomandé, la nueva estrella del Real Madrid, dejó en evidencia a su compañero español Marc Cucurella durante el entrenamiento del conjunto blanco de este martes, en la preparación para el inicio de la nueva temporada.

Diomandé se incorporó a las filas del Real Madrid durante el presente mercado de fichajes, procedente del Leipzig por 125 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del club español.

Por otro lado, Cucurella, campeón con la selección de España de la Copa del Mundo 2026, se trasladó a las filas del conjunto merengue en el presente mercado de fichajes, procedente del Chelsea.

El dúo formado por Diomandé y Cucurella se perderá el partido amistoso del Real Madrid ante el Deportivo de La Coruña mañana miércoles, debido a que aún no han alcanzado la plena forma física.

El diario "As" publicó en su página oficial de "X" un vídeo del entrenamiento del Real Madrid, en el que apareció Diomandé regateando a Cucurella y marcando un golazo en apenas 5 segundos.

Cabe señalar que el Real Madrid abrirá su temporada el sábado 22 de agosto, ante el Espanyol en la primera jornada de LaLiga.



