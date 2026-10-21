Vídeo: declaraciones extrañas, sorprendente confesión de Anthony Gordon tras el enfrentamiento ante el Saint-Germain

Anthony Gordon, jugador del Barcelona, lanzó unas declaraciones sorprendentes tras la derrota de su equipo ante el Paris Saint-Germain, por cuatro goles a dos, ayer martes, en la Liga de Campeones de Europa.

Anthony Gordon, uno de los jugadores titulares, estuvo ayer martes en el estadio Parque de los Príncipes, contra el Paris Saint-Germain, y el jugador inglés sorprendió a todos con sus declaraciones a la cadena "CBS" después del partido.

Gordon recibió una pregunta sobre cómo se sentían durante el partido y dijo que "estaba muy cansado en los primeros diez minutos".

Y añadió Gordon: "Bueno, fue tal y como parecía. El ambiente es caótico. Estaba muy cansado en los primeros diez minutos, y mi agotamiento fue en aumento con el paso del tiempo, pero es un partido importante".

Y continuó: "Prefiero jugar con este estilo porque es emocionante y genera más ocasiones. Sé que es un partido divertido para el espectador, pero sí, estoy muy cansado".

Y concluyó el jugador del Barcelona: "Son el mejor equipo del mundo, y lo han sido durante dos años. Esperamos volver a verlos en las rondas avanzadas".







