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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICHAFP
Traducido por

Vídeo: con un error ingenuo y un misil, el Bayern Múnich derriba al Atlético en su propia casa

Match report
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
España
Alemania

El conjunto bávaro impone su dominio en el estadio Metropolitano

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El Bayern de Múnich logró una valiosa victoria a costa de su anfitrión, el Atlético de Madrid, por dos goles a cero, en el partido que los enfrentó en el estadio Metropolitano, la noche del martes, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, con lo que el conjunto bávaro regresó con los tres puntos desde el corazón de la capital española.

El primer gol llegó en el minuto 54, tras un error ingenuo del defensa Robin Le Normand, quien recibió el balón dentro del área del Atlético de Madrid, pero se demoró en resolver con él, ya fuera pasándolo o alejándolo de la zona de peligro, lo que permitió al joven Lennart Karl presionarlo y conseguir arrebatárselo, antes de alojarlo dentro de la red, aprovechando un regalo defensivo inesperado del conjunto español.

El segundo gol, por su parte, llegó en el minuto 74, después de que Konrad Laimer recibiera un magnífico pase de Harry Kane para internarse en el área, antes de lanzar un potente disparo como un misil que se coló en la red, confirmando la superioridad del Bayern de Múnich y decantando el enfrentamiento a favor de su equipo.

El Bayern de Múnich marcó un tercer gol en el minuto 80, pero el árbitro lo anuló tras recurrir a la tecnología de vídeo, debido a una falta del defensa Dayot Upamecano, por lo que el conjunto alemán se conformó con un doblete sin goles en contra.

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El Bayern de Múnich impuso su dominio sobre el desarrollo del juego durante la mayor parte del partido, con la posesión del balón y el control del ritmo del enfrentamiento, mientras que el Atlético de Madrid se apoyó en los contraataques, pero no logró generar un peligro real sobre la portería del guardameta Manuel Neuer.

El conjunto bávaro logró superar las ausencias que golpearon sus filas durante el último periodo, especialmente en el plano ofensivo, ante la ausencia de Jamal Musiala, Luis Díaz, Serge Gnabry e Ismaël Sabari, además de la enfermedad de su entrenador Vincent Kompany, para ofrecer una actuación sólida y arrancar una victoria merecida en el campo de su rival español.

El Bayern de Múnich elevó su casillero a 8 puntos, con lo que avanzó hasta el octavo puesto en la tabla de clasificación de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, mientras que el casillero del Atlético de Madrid se quedó congelado en 4 puntos, cayendo hasta el vigésimo segundo puesto, tras encajar su segunda derrota en la competición.

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