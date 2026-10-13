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Derrota fatal

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El Club Brujas belga logró una victoria histórica por 4-3 sobre el Inter de Milán en el estadio San Siro, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, en un partido de locos que vio siete goles y continuos cambios en el marcador, este martes por la tarde.

El Inter dominó el desarrollo del juego en la primera mitad y generó numerosas ocasiones a través de Marcus Thuram, Lautaro Martínez y Federico Dimarco, pero fue el Club Brujas el que abrió el marcador desde el punto de penalti en el minuto 30, transformado por Nicolò Tresoldi tras una falta de Hakan Çalhanoğlu sobre Carlos Forbs.

En el minuto 44, Lautaro Martínez igualó el marcador con un gol desde dentro del área después de un pase inteligente de Dimarco, con lo que la primera mitad terminó con empate 1-1.

El Club Brujas da la vuelta al partido

En el minuto 63, el Club Brujas aprovechó un grave error defensivo del Inter, ya que el portero Josep Martínez salió lejos de su área antes de que Forbs le robara el balón y lo cediera a Tresoldi para que remachara a puerta vacía, poniendo a los visitantes por delante 2-1.

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En el minuto 74, Tresoldi completó su triplete después de que Forbs disparara y el balón rebotara en Josep Martínez, con lo que Tresoldi remató y batió la portería del Nerazzurri por tercera vez para ampliar la diferencia a 3-1.

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En el minuto 81, Lautaro Martínez recortó distancias después de que Yann Sommer despejara un disparo de Sučić, y Lautaro empujó el balón a la red para poner el 3-2.

Pero en el minuto 87, Romeo Vermant devolvió la ventaja al Club Brujas al picar el balón por encima del portero, ampliando de nuevo la diferencia a 4-2.

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El Inter mantuvo su resistencia hasta el tiempo añadido y consiguió recortar la diferencia a 4-3 con un gol de Ange-Yoan Bonny en el minuto 93, tras un pase de Stanković, pero el tiempo no fue suficiente para salvar a los locales de una derrota dolorosa.