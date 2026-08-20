Según informa The Athletic, Michael Zetterer está a punto de fichar por el Leeds United. Allí está llamado a ser el primer suplente del nuevo número uno, James Trafford. Trafford se había incorporado al Leeds en verano por 47 millones de euros procedente del Manchetser City. Según la información, las negociaciones con la SGE están muy avanzadas.

Zetterer había llegado al Main apenas la pasada temporada por seis millones de euros desde el Werder Bremen, pero allí no logró imponerse de forma sostenida a Kaua Santos y acabó siendo víctima de una cuestionable apuesta a todo o nada de los entrenadores Dino Toppmöller y Albert Riera.

Con ambos, Zetterer fue por momentos el número uno, pero también volvió a ser relegado. Al comienzo de la temporada, Kaua Santos todavía tuvo que parar por complicaciones derivadas de una rotura del ligamento cruzado sufrida en la temporada anterior. Después entró por Zetterer bajo palos, cometió varios errores, fue enviado al banquillo y, tras el cambio de año, volvió a tener otra oportunidad como número uno, antes de que una nueva lesión de rodilla pusiera fin a su temporada.

El Eintracht Frankfurt busca un nuevo portero titular tras el debacle

La posición de portero siguió siendo un asunto político en Fráncfort incluso bajo el sucesor del tan estrepitosamente fracasado Riera. Sin embargo, tras la paliza 0-7 en el amistoso contra el Brentford del pasado fin de semana, ahora también Adi Hütter ha perdido la paciencia y, al parecer, quiere hacer tabla rasa. Kaua Santos volvió a fallar contra el club de la Premier League y ahora debería perder el mandato como número uno. Últimamente incluso se multiplicaron los rumores de que el Eintracht quería prescindir por completo de él y vender al brasileño.

Eso, no obstante, ya no parece que vaya a ser así ante el inminente traspaso de Zetterer. Lo que sí parece muy probable es que el Eintracht vuelva a moverse en el mercado de porteros. Desde el domingo, Noah Atubolu, del SC Freiburg, es considerado la solución deseada en este sentido.

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El drama del traspaso de Noah Atubolu: falsas promesas y ruptura con sus agentes

Por su parte, el jugador de 24 años vivió un auténtico drama en este mercado de fichajes de verano, al término del cual rompió recientemente con su agencia de representación y sigue buscando un nuevo club. Y es que Atubolu ya no tiene futuro en Breisgau, después de que, impulsado por sus agentes, rechazara en mayo una ampliación de contrato más allá de 2027 para reforzar su deseo de cambiar de club tras una gran temporada.

El destino debía ser la Premier League, en un club con aspiraciones europeas. Aston Villa fue mencionado repetidamente como posible comprador. Pero allí Emiliano Martínez siguió como número uno y, aparte de los recién ascendidos Hull City y Coventry, según se dice no ha habido hasta ahora más interés serio desde Inglaterra.

Aun así, sus agentes habrían hecho creer a Atubolu, guardameta alemán, que seguía siendo un candidato de traspaso muy cotizado para clubes como Borussia Dortmund, AC Milan o el propio Aston Villa, en caso de que el número uno titular de esos equipos cambiara de club. Pero eso, como era de esperar, no ha ocurrido hasta hoy, a diez días del cierre del mercado de fichajes.

Mientras Atubolu seguía bloqueado, el Sport-Club actuó de inmediato tras el anuncio del jugador de 24 años y poco después fichó a Mio Backhaus como nuevo número uno titular por la cifra récord de doce millones de euros. Ahora Atubolu se arriesga a acabar en la grada si, a un año de que expire su contrato, no encuentra un nuevo club que le resulte al menos medianamente atractivo. Un auténtico escenario de terror si se tiene en cuenta que el guardameta de Friburgo se ha metido en los últimos años en la órbita de la selección alemana y está considerado como un posible portero titular del futuro.

El Eintracht Frankfurt es ya para Atubolu la "alternativa más estable"

También por eso, Atubolu ya podría imaginarse bien un cambio a Fráncfort, según se dijo recientemente en kicker. Según esa información, el Eintracht es la "alternativa más estable" al plan, completamente fallido, de fichar por un peso pesado europeo. La única duda es si el Eintracht puede permitirse realmente a Atubolu. El Sport-Club quiere al menos 15 millones de euros pese al dilema de sobra conocido por todos.

Según kicker, todavía no ha habido negociaciones concretas entre Friburgo y el Eintracht. Lo mismo sucede con el exclub de Hütter, el Mónaco, y la SGE. Últimamente, además de con Atubolu, el Eintracht también ha sido relacionado con el regreso de Lukas Hradecky, muy querido en Fráncfort. Sin embargo, la vía no es "caliente", según kicker.

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