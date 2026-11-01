«¡Vete a París, tío!»: una estrella del Bayer recibe consejos sobre su carrera de un rival

Tras la victoria por 4-2 del Stuttgart ante el Bayer Leverkusen el sábado, Maza y Bilal El Khannouss, del Stuttgart, se pusieron a charlar en los pasillos del estadio. Undav también se sumó a la conversación y, según Bild , le dijo al jugador del Leverkusen: «Vete a París, tío, ¡no quiero volver a jugar contra ti!». Un notable elogio del delantero de la selección al atacante de 20 años: al fin y al cabo, el Paris Saint-Germain no solo lleva años siendo el número uno de Francia, sino que también es el vigente campeón de la Liga de Campeones.

En una entrevista con Sky , Undav reafirmó después su valoración: «Con Maza, el Leverkusen tiene a un jugador extraordinario: genera espacios y gana duelos». El argelino también había convencido sobre el terreno de juego: en el duelo contra el Stuttgart fue uno de los jugadores más destacados del Leverkusen y marcó de cabeza el gol del 2-4.

De hecho, Maza ya ha sido relacionado recientemente con un traspaso al PSG. Según el periodista argelino Brahim Hanifi, el club francés quiere fichar al futbolista nacido en Berlín «a cualquier precio». También Sky informó de que el PSG podría dar pasos concretos ya en invierno para sacar a Maza del Leverkusen. Según esa información, el argelino sería un posible sustituto de Khvicha Kvaratskhelia, que ha sufrido una grave lesión de rodilla y podría perderse toda la temporada.

Ya la temporada pasada, Maza había llamado la atención con Argelia en la Copa África. En el verano de 2025, el atacante pasó del Hertha BSC al Leverkusen por doce millones de euros. Allí también estaba previsto como posible sucesor de Florian Wirtz. En lo que va de temporada, el jugador de 20 años suma cuatro goles y tres asistencias en doce partidos oficiales.

Además, en la gala del Balón de Oro, Maza quedó noveno en la votación del Trofeo Kopa al mejor jugador joven. Y recibió un voto nada menos que de Lionel Messi.

Por cierto, Maza también podría haber acabado en el VfB Stuttgart en 2025. Sin embargo, el traspaso no llegó a concretarse. «Hay muchas razones por las que un club y un jugador a menudo no llegan a un acuerdo. En aquel momento, la cosa no pasó de una manifestación de interés mutuo», explicó el directivo del VfB Fabian Wohlgemuth a Bild. En cambio, Maza se decantó por el Leverkusen, con el que tiene contrato hasta 2030.