¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Copa del Mundo - Clasificación UEFA Resumen

Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

Copa del Mundo - Clasificación UEFA, partidos y resultados

miércoles, 25 de marzo
Gales badge
Gales
WAL
1
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
F
pen 2 - 4
Chequia badge
Chequia
CZE
2
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
F
pen 4 - 3
lunes, 30 de marzo
Suecia badge
Suecia
SWE
3
Polonia badge
Polonia
POL
2
F
Kosovo badge
Kosovo
KOS
0
Turquía badge
Turquía
TUR
1
F
Chequia badge
Chequia
CZE
2
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
F
pen 3 - 1
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
Italia badge
Italia
ITA
1
F
pen 4 - 1
Más

Posiciones

East

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Machida Zelvia crestMachida Zelvia8521157817
W
W
W
W
L
2Vissel Kobe crestVissel Kobe8512147716
L
W
D
W
W
3Sanfrecce Hiroshima crestSanfrecce Hiroshima8431106415
D
W
W
D
W
4Buriram United crestBuriram United8422108214
W
W
D
D
W
5Melbourne City FC crestMelbourne City FC842297214
D
W
D
W
W

West

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Al Hilal crestAl Hilal87101761122
W
D
W
W
W
2Al Ahli crestAl Ahli85212191217
W
D
W
L
W
3Tractor crestTractor8521124817
W
L
W
W
W
4Al Ittihad crestAl Ittihad85032291315
W
W
W
L
W
5Al-Wahda crestAl-Wahda8422117414
L
D
L
W
W
Más

Wetten im Fokus

Value in der Ungewissheit: Wett-Tipps zum Auftakt der 2. Bundesliga
Ver más artículos sobre apuestas