Cómo ver el RB Leipzig vs Lens con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

El RB Leipzig recibe al Lens en el Red Bull Arena en un partido de la Champions League que enfrenta a dos equipos que aún buscan estabilidad en Europa.

El Leipzig llega en mejor estado de forma. El equipo de Martin Demichelis ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y, en el más reciente, se impuso por 5-1 al Union Berlin en la Bundesliga, una actuación que demostró el potencial de su ataque.

La defensa ha convencido menos. El Leipzig ha encajado 11 goles en esa racha y la derrota en casa por 3-2 ante el Manchester City a principios de este mes mostró lo rápido que pueden surgirle problemas atrás.

El Lens llega a Sajonia con sus propios problemas. El equipo de Didier Digard solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos y todavía pesa sobre él la derrota por 9-1 ante el Como en esta competición.

El fin de semana hubo pequeños indicios de recuperación: un empate 1-1 ante el Toulouse en la Ligue 1 puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Aun así, el Lens solo ha marcado cinco goles en sus últimos cinco partidos, por lo que le espera una tarea difícil en Leipzig.

Ambos clubes ocupan puestos de la zona baja de la tabla de la Champions League, así que los puntos son importantes para los dos. Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.

La información oficial sobre la retransmisión del RB Leipzig vs Lens, incluidos el canal de TV y las opciones para verlo en directo online, todavía no está disponible. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los titulares de los derechos.

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