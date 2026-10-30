Van Dijk pide aceptar el caos de Iraola

Virgil van Dijk, capitán y defensa del Liverpool, elogió la filosofía del entrenador Andoni Iraola, en medio de la mejora de los resultados del Liverpool en los últimos tiempos en todas las competiciones.

La filosofía de entrenamiento basada en asumir el riesgo y la recompensa del técnico Iraola ha comenzado a dar sus frutos en el Liverpool, en medio de una creciente confianza de los jugadores en comprometerse plenamente con el plan. La temporada actual ha sido testigo de la reimplantación del estilo de presión alta por parte del técnico vasco tras la etapa de Arne Slot basada en la posesión lenta, algo que ha empujado a muchos de los integrantes del equipo a salir de su zona de confort y asumir una mayor responsabilidad en la toma de decisiones dentro del campo.

Esta filosofía se manifiesta en el avance de Van Dijk de 15 a 20 yardas dentro de la mitad de campo del rival para presionar, o en el movimiento del lateral derecho Ronald Araujo hacia el interior del campo para neutralizar a los contrarios. Y aunque este estilo pueda dejar espacios a la espalda y provocar cierto "caos", según lo describió Van Dijk, los frutos de este cambio han empezado a hacerse evidentes con la clasificación del equipo en la Copa de la Liga a costa del Chelsea en los penaltis, logrando su quinta victoria consecutiva.

Antes del esperado enfrentamiento del domingo ante el Arsenal en el estadio "Anfield", Van Dijk aseguró que el Liverpool no tratará al actual campeón de liga de manera diferente, explicando la naturaleza del reto táctico según recogió el sitio ESPN: "Creo que el enfrentamiento representa un reto ante cualquier equipo; cuando los equipos saben que queremos recuperar el balón en zonas altas, intentan arrastrarte a espacios difíciles y entonces debes leer el juego con precisión. Por ejemplo, Henderson retrocedía para arrastrar a uno de nosotros y dejar espacio a su espalda, así que debes pensar rápido: ¿te lanzas o te quedas en tu sitio? La cuestión está en leer el partido".

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Van Dijk añadió, subrayando la importancia del riesgo en el feudo del equipo: "Especialmente aquí, en nuestro estadio, al principio debes lanzarte con toda tu energía y arriesgar; si recuperas el balón en zonas adelantadas, sentirás cómo se enciende la afición en las gradas, algo que da al equipo una energía que lo respalda durante los 90 minutos. La apuesta actual se basa en los duelos individuales, y debes pensar en tu siguiente paso: ¿juegas de forma directa y disputas el segundo balón, o intentas penetrar por el centro? Esta es la ecuación del riesgo y la recompensa que debes aceptar".

El capitán neerlandés prosiguió, explicando el papel de los jugadores en la ejecución de la visión del cuerpo técnico: "Debes ser capaz de adaptarte, y eso es parte de nuestro trabajo. El entrenador puede trazar el plan, por supuesto, pero nosotros, como jugadores, asumimos la responsabilidad de la ejecución y de luchar por la victoria, con la ayuda, desde luego, del entrenador y del cuerpo técnico, aunque dentro del rectángulo verde somos nosotros quienes tenemos la mayor influencia".

Y pese a que la dirección del Liverpool recurrió a Iraola para revivir el estilo de presión alta y la intensidad futbolística, Van Dijk recalcó que la situación actual no es una copia del estilo de contrapresión que se seguía en la era de Jürgen Klopp, al afirmar: "Creo que es una época diferente y unos tiempos diferentes; en la era de Jürgen presionábamos agrupándonos y cerrando en uno de los lados del campo para acorralar al rival, pero el fútbol ha cambiado. El patrón ahora es completamente distinto, pero lo que no ha cambiado es el volumen de carrera y de esfuerzo y el intento de recuperar el balón lo más rápido posible".

Van Dijk cerró sus declaraciones hablando del equilibrio necesario dentro del campo: "También debemos ser más directos en el juego, algo que de nuevo nos ayuda a recuperar balones en zonas adelantadas. Hay que encontrar el equilibrio adecuado, porque siento que somos capaces de pasar y construir bajo presión y, al mismo tiempo, podemos jugar de forma directa, y en nuestro estadio a veces te ves obligado a recurrir a ello. Debes intentar crear ese caos y luchar por los segundos balones claros, y ese es el concepto que seguimos mejorando en aprender y aplicar".