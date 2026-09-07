Van der Vaart: “Es, en potencia, el mejor de todos en el Ajax, pero ya no va a llegar a serlo...”

Rafael van der Vaart cree que Tolu Arokodare, por ahora, no tiene que temer por su puesto en el once del Ajax. Dos días después de la derrota por 1-3 ante el PSV, en Rondo, de Ziggo Sport, se habla del orden jerárquico en la delantera del conjunto de Ámsterdam, donde Tolu tiene actualmente preferencia por delante de Marcos Leonardo y Kasper Dolberg.

Tolu volvió a ser titular el sábado ante el PSV y firmó el 1-1 a los 23 minutos. Por eso mismo, a Van der Vaart le pareció llamativo que el entrenador Míchel Sánchez retirara al delantero ya al principio de la segunda parte para dar entrada a Dolberg. "Me pareció un cambio extraño. El equipo estaba bien y él había marcado. Entonces confía en él y déjale seguir."

Theo Janssen también está entusiasmado con las cualidades de Tolu. "Lo bueno de este delantero es que también puede controlar balones cerca de la línea de medio campo. Tiene muchísima calma, puede aguantar a los rivales, descarga el balón con sencillez y luego vuelve a esprintar hacia la portería. No necesita hacer locuras. Me parece realmente un buen delantero."

Wim Kieft también ve que el juego del atacante nigeriano encaja bien con lo que necesita el Ajax. "Con las cualidades que tiene, también hay que juzgarle así. Es grande y fuerte, puedes jugar con él. No hay que esperar que se ponga a regatear, pero lo que tiene que hacer, lo hace francamente bien."

Después, el presentador Wytse van der Goot pregunta si, con eso, el debate sobre el delantero centro titular del Ajax queda zanjado por el momento. Kieft responde afirmativamente y señala que Marcos Leonardo ha causado hasta ahora una impresión insuficiente, aunque todavía no quiere emitir un juicio definitivo sobre el brasileño.

Van der Vaart, en cambio, sigue confiando en Leonardo. "Sigo creyendo en él. Me pareció acertado lo que Jordi Cruijff dijo sobre él: 'Estamos contentos de que esté donde tiene que estar, porque recibe esas ocasiones'. Todavía no he encontrado munición para defenderlo todo, pero sí creo que va a marcar muchísimos goles de verdad."

Después también sale a relucir Dolberg, que ante el PSV, al igual que Leonardo, entró al campo como suplente. "Por supuesto, también sigue estando Dolberg, que en potencia es el mejor de todos", afirma Van der Vaart. "Solo que, por una razón u otra, ya no va a salir adelante."