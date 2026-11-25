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Giovanni van Bronckhorst se queda con buenas sensaciones por la actuación del Feyenoord pese a la derrota ante el FC Porto. El equipo de Róterdam cayó el martes por la noche por 0-1 en De Kuip y ya encadena siete partidos oficiales sin ganar. Tras el encuentro de la Liga de Campeones, el técnico habló en Ziggo Sport, entre otras cosas, del sorprendente gol anulado en los últimos minutos.

El Feyenoord se vio por detrás en el marcador a los dos minutos por un gol en propia puerta de Oussama Targhalline, pero, según Van Bronckhorst, no se vino abajo. «Está claro que sientes que no es un buen comienzo, pero por eso me parece aún más meritorio que después siguiéramos adelante y nos volcáramos en ataque. Creo que hoy hemos jugado realmente muy bien».

El entrenador vio motivos para el optimismo de cara a los próximos partidos. «Esto, por supuesto, nos da confianza para el resto de la competición. Si estás en una fase tan difícil y eres capaz de rendir así contra el Porto, lo único que nos ha faltado hoy es el resultado».

Van Bronckhorst también señaló que a su equipo le resultó mucho más fácil generar ocasiones que en los partidos anteriores. «Su portero también hizo algunas paradas extraordinarias. No fue por falta de lucha por nuestra parte y dimos un paso adelante».

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Florian Kastenmeier también recibió elogios del técnico del Feyenoord. El guardameta alemán fue titular ante el Porto en lugar de Tjark Ernst e impresionó a Van Bronckhorst. «Creo que Florian ha hecho hoy un partido realmente extraordinario. Entrar en el campo en una situación así y debutar en la Liga de Campeones... Se nota que tenemos algo más de calma desde atrás y que podemos iniciar los ataques con más facilidad, ya sea en corto o en largo».

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Van Bronckhorst espera que su equipo dé continuidad el domingo, en el Clásico ante el Ajax, al juego mostrado. «Si de verdad podemos sacar algo positivo de esto, quiero aferrarme a ello. Creo que también es lógico para los chicos y así se lo he dicho».

«Sí siento que el equipo tiene confianza», continuó el técnico. «Veo un equipo que quiere ir a por todas, que hace todo lo posible por ganar un partido. Eso también se ha visto hoy en el campo y tenemos que demostrarlo el domingo».

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En los últimos minutos ante el Porto, el Feyenoord pareció empatar por medio de un cabezazo de Nacho Ferri, después de que el árbitro Irfan Peljto recibiera una señal en su reloj y concediera el gol. «Al principio, por supuesto, no era gol; tampoco lo parecía. Entonces señaló su reloj», explicó Van Bronckhorst.

«Ya había vivido antes un gol en el estadio gracias a un reloj. Fue contra el PSV». El técnico del Feyenoord se refiere al comentado gol en propia puerta del portero Jeroen Zoet en 2017.

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Tras la intervención del VAR, el tanto acabó anulado y el árbitro se dirigió a Van Bronckhorst después del pitido final. «Al final tienes que esperar. Sabes que el VAR va a revisarlo y, si no es gol, no es gol. El árbitro también se disculpó después del partido porque los relojes no funcionaban bien».