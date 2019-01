Valverde: "No descarto al Real Madrid para la Liga"

El entrenador del Barcelona admite que sigue viendo al cuadro blanco como un rival para el título a pesar de estar a diez puntos de los azulgrana.

RUEDA DE PRENSA

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, compareció en la previa a la visita al Girona en la Liga, un partido que debía disputarse en Miami según era la intención de la Liga pero que finalmente se disputará en Montilivi, el estadio habitual del club gerundense.

Rivales en la Liga. "Uno siempre mira al que está inmediatamente detrás pero valoro al Atlético y al Real por igual, el primero porque no se da por vencido y el segundo porque es especial, no descartamos a nadie".

Descansos Messi. "Son a criterio del entrenador, que es quien sabe cómo están los jugadores, los datos que tengo sobre los jugadores no los tiene nadie y tengo que tomar decisiones al respecto, que cada uno haga sus cábalas está bien pero hay uno que tiene que decidir, que es el entrenador, y hago lo que pienso es mejor para el club, el equipo y el jugador".

Conversaciones con De Jong. "No se puede hablar con un jugador que tiene contrato y eso es algo que no está en mi código, si lo hiciera tampoco lo diría, cada uno tiene su forma de actuar".

Adaptación. De Jong y cambio de ciclo. "Depende del rendimiento que pueda dar, es un jugador que el club ficha con una perspectiva determinada, necesitará adaptarse a pesar de llegar de un club parecido pero es joven y tiene una perspectiva que el club debe tener en cuenta, hay que incorporar jugadores que enriquezcan el juego actual".

Girona. "Todos los partidos fuera de casa son complicados y además es un derbi, ellos tienen mucho entusiasmo porque traen una buena trayectoria, sabemos lo que cuesta ganar en Montilivi".

Miami. "Lo veíamos como una opción lejana para que sucediera y fíjate como han ido las cosas, estamos los dos inmersos en la Copa del Rey, no tengo mucho que desclasificar porque no sabíamos nada, fue una cuestión que tuvo más bombo fuera que dentro, era una cuestión de esperar y sucedió esto, no hay mucho que decir".

¿Falta de claridad? "Uno siempre piensa que tiene que jugar en un sitio determinado a menos que pase algo extraordinario, desde nuestro punto de vista era un proyecto que podría salir adelante si se cumplían unos condicionantes que no se han dado, pero estábamos dispuestos en jugar en cualquier lado, el escenario no era importante para nosotros, no nos ha quitado el sueño en absoluto y ha seguido su curso normal, esta vez no se dieron las circunstancias y ya veremos si en el futuro se juega un partido fuera".

Influencia de Copa del Rey. "En absoluto incidirá, hubo cambios en la delantera pensando en este partido y en la acumulación de minutos que llevábamos pero no me condiciona nada pero sabemos que es un partido difícil y queremos ganar".

Sevilla. "Priorizamos el partido de mañana y luego ya veremos qué ocurre, se habla de las rotaciones cuando se pierde, el año pasado hicimos cambios en las eliminatorias de octavos y cuartos y se habló porque hicimos rotaciones ante el Espanyol y tuvimos que remontar en casa, pero el centro del campo ante el Sevilla fue el mismo que ante el Getafe, en Sevilla nos fue mal en cuanto al resultado pero intentaremos remontar, de todas formas no tengo reparos en admitir que la Liga es una prioridad para nosotros".

Salidas. "Aquí siempre estamos en boca de todo el mundo de una forma u otra y siempre se habla de salidas y entradas, no es algo que me preocupe".

Mercado. "La posición de lateral izquierdo va algo más coja porque solo tenemos a Jordi Alba, hemos probado a Semedo y Roberto, pero también podemos tirar del B, manejamos varias posibilidades y tenemos en cuenta la situación del club, en cuanto al central estamos viendo cuando se puede incorporar Samuel Umtiti por lo que tenemos cinco centrales, mañana irán tres y si no hay lesiones incorporar un central en invierno sería sobrecargar mucho una posición y no es una de nuestras prioridades porque esperamos que Umtiti se ponga bien".

Influencia de Valverde en fichajes. "Cuando hablo con la secretaría técnica siempre salen nombres y posibilidades pero son comentarios de lo más normal, en ningún caso hablo en términos absolutos en cuanto a que quiero uno concreto, siempre hablas en función de como puede encajar un perfil concreto y qué se puede hacer, nunca hablamos de imposiciones sino de posibilidades reales".

Boateng. "Era difícil porque acababa de llegar pero preferí hacerlo así que al revés y Luis Suárez jugara solo media hora, esperamos que tenga una buena trayectoria y nos pueda ayudar, conoce su rol y que está en función de los demás, de lo que suceda con Luis y Leo Messi, todo depende del rendimiento".