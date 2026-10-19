Valentijn Driessen ve a un «nuevo Wout Weghorst» en la Eredivisie

La evolución de Milan Zonneveld tampoco ha pasado desapercibida para Valentijn Driessen. Hace apenas año y medio, el delantero, que ya tiene 23 años, todavía jugaba como amateur en el Quick Boys, pero ahora es uno de los máximos goleadores de la VriendenLoterij Eredivisie, con seis tantos.

En el pódcast Kick-off de De Telegraaf se habla de la evolución de Zonneveld. «Le seguí en el Telstar porque venía del Quick Boys. Quería ver cuánto tardaba en adaptarse. Sobre todo porque, siendo delantero, tienes que tener algo especial», comienza Driessen.

«Y en el Telstar las cosas no le fueron nada bien. En un momento dado lo intercambiaron por Thórisson. Este pasó del Sparta al Telstar, y Zonneveld se fue al Sparta».

«Entonces le dije a Maurice Steijn que, en mi opinión, habían hecho un buen negocio con ese chico, porque tiene garra, no deja de esforzarse y todo eso. Pero allí tampoco marcó muchos goles».

«Y ahora, de repente, ha empezado a marcar. El otro día, contra el Willem II, le vi hacer una jugada al borde del área y dar un pase filtrado tan preciso que pensé: no sé quién le entrena, pero ha progresado muchísimo. Y todavía es relativamente joven».

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Eso le recuerda a Driessen la evolución de Weghorst, que a los 23 años todavía jugaba en el Heracles Almelo. Finalmente, tras pasar por el AZ, el VfL Wolfsburg, el Burnley y el Besiktas, llegó incluso al Manchester United.

«Weghorst, por supuesto, ya está en declive, así que quizá él pueda convertirse en el nuevo Weghorst. No deja de esforzarse. Constantemente, durante los 90 minutos», concluye Driessen.