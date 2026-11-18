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Max Eberl recibió críticas durante mucho tiempo en el Bayern, pero la situación ha cambiado.

Max Eberl podría recibir un premio por su trabajo en el Bayern. El responsable del área deportiva está nominado al «Best Sporting Director 2026» de los Globe Soccer Awards.

El directivo de 53 años es uno de los cuatro finalistas. Además del representante del club más laureado de Alemania, están nominados Deco, del Barcelona; Luis Campos, responsable de la planificación de la plantilla del PSG, y Andrea Berta, del Arsenal.

Eberl ocupa el cargo de responsable del área deportiva en el Bayern desde marzo de 2024. Pocos meses después de firmar su contrato, fue el principal artífice del acuerdo con Vincent Kompany, un entrenador de éxito. Además, bajo su dirección, el club muniqués fichó, entre otros, a Michael Olise y Luis Diaz.

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Eberl recibió muchos elogios posteriormente, sobre todo por el acierto de fichar a Kompany. El exjefe de la junta directiva Kar-Heinz Rummenigge explicó recientemente que en la cúpula del Bayern hubo entonces ciertas reservas sobre la contratación del belga .

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«Recuerdo que Max Eberl propuso el nombre de Vincent Kompany en una reunión interna. Le pregunté: “¿Estás seguro?”. Me dijo: “¿Por qué?”. Le respondí: “Acaba de descender de la Premier League”. Nunca habíamos contratado a un entrenador que acabara de descender, ni en la Bundesliga ni en ningún otro sitio. Debatimos largo y tendido si tendríamos el valor de dar ese paso», dijo Rummenigge en una entrevista con bundesliga.com.

Finalmente, el club decidió asumir el riesgo y contrató a Kompany como nuevo entrenador. El belga asumió el cargo de técnico del equipo muniqués el 1 de julio de 2024, tras una temporada sin títulos, y sucedió a Thomas Tuchel, con quien el club había acordado previamente la separación. Antes de llegar al Bayern, el propio Kompany había descendido de la Premier League con el Burnley.

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El Bayern renueva el contrato de Max Eberl

Sin embargo, pese a su acierto con Kompany, Eberl también recibió críticas durante un tiempo en el Bayern. Entre otras cosas, se le reprochó haber tomado demasiadas decisiones por su cuenta dentro del club, sin informar a tiempo a la junta directiva o al consejo de supervisión. Antes de la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart, en mayo, Uli Hoeneß, figura influyente del club, se mostró crítico con Eberl y afirmó que sus posibilidades de conseguir un nuevo contrato eran de «60 a 40».

Una declaración que Hoeneß matizó en septiembre, justo después de la renovación de Eberl hasta 2029 : «Creo que Max se ha abierto más dentro del club en los últimos seis meses. Todos nosotros, Karl-Heinz y yo, y por supuesto también Herbert Hainer, hemos estado mucho mejor informados por él de todo lo que ocurría que antes».

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Según Hoeneß, antes de estos avances de los últimos meses, Eberl había llevado en el Bayern «una vida un poco solitaria. Eso no nos gustaba. Pero ha cambiado por completo en ese aspecto. En ese sentido, ha trabajado de maravilla».