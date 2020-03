Universidad de Chile vs. Colo Colo, el Superclásico 187: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Merced a la emergencia por el coronavirus, no habrán hinchas en el Nacional este domingo 22 a las 12:00 horas.

Universidad de Chile y se enfrentarán el domingo 22 en un nuevo tradicional Superclásico, el número 187, con la salvedad de que no habrán espectadores en el Estadio Nacional debido a cómo sigue avanzando el coronavirus alrededor del mundo, alerta que no permitirá público en las canchas chilenas entre el 19 de marzo y el 19 de abril.

EL CALENDARIO Y LOS NÚMEROS DE COLO COLO

Si bien los azules vieron suspendido su duelo del último fin de semana, ante , de igual forma hicieron fútbol en el Centro Deportivo Azul en otro anuncio de la que podría oficiar de dupla de ataque: vencieron a Recoleta por 4-2 con dobletes de Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra, hoy por encima de Ángelo Henríquez en la consideración de Hernán Caputto.

Más equipos

Todo lo que necesitas saber de la U 2020

El Cacique, en tanto, hace rato sabía que ante Wanderers no se iba a enfrentar debido a su participación internacional en , donde viene de reponerse con un 1-0 sobre Athletico Paranaense que reinició el grupo C y de enterarse que Conmebol pausó la competición y por ende no recibirá a Peñarol antes de visitar Ñuñoa.

En enero, se impuso el entonces elenco de Mario Salas en la final de la Copa en el último antecedente entre ambas escuadras. Fue 2-1 por los goles de Bolados, Parraguez y el descuento de Rodríguez. Durante 2019, se disputaron los cruces 185 y 186 de Torneos Nacionales: fue empate a uno en el principal coliseo deportivo del país (Benegas, Mouche) y los albos del Comandante se impusieron 3-2 en Macul (Suazo, Paredes, Barroso; Espinoza, Henríquez). Desde 2013 que no se impone la U por el certamen local y el historial dicta 85 triunfos blancos, 48 laicos y 53 empates.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO - Colo Colo FECHA Domingo, 22 de marzo ESTADIO Nacional 12:00

LAS PROBABLES FORMACIONES

La U formaría con Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis del Pino Mago y Jonathan Zacaría; Sebastián Galani, Camilo Moya, Pablo Aránguiz y Walter Montillo; Nicolás Guerra y Joaquín Larrivey.

Colo Colo iría con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde y Gabriel Suazo; César Fuentes y Carlos Carmona; Leonardo ; Marcos Bolados, Nicolás Blandi y Pablo Mouche. Estarán a disposición tanto Esteban Paredes como Matías Zaldivia.

El partido se jugará el próximo domingo 22 de marzo, a las 12:00 hora chilena (12:00 en , 10:00 en y ). En el Estadio Nacional, el compromiso será transmitido por CDF Premium y HD y vía online se podrá seguir a través del streaming de Estadio CDF.

ÚLTIMOS PARTIDOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS COLO COLO Últimos partidos PARTIDO COMPETICIÓN FECHA La Serena 1-2 Colo Colo Campeonato Nacional 07/03/2020 Colo Colo 1-0 Athletico Paranaense Copa Libertadores 11/03/2020 Próximos partidos PARTIDO COMPETICIÓN FECHA HORARIO Colo Colo - Campeonato Nacional 05/04/2020 - Athletico Paranaense - Colo Colo Copa Libertadores 08/04/2020 -

UNIVERSIDAD DE CHILE

Últimos partidos

Próximos partidos