Klaas-Jan Huntelaar se habría irritado bastante con Gerry Hamstra durante su etapa en el Ajax. Así lo revela Hugo Borst en el programa de ESPN De Eretribune, donde se habla del actual director deportivo del PEC Zwolle a raíz del despido del entrenador Henry van der Vegt a principios de esta semana.

Borst critica la decisión del PEC Zwolle de despedir a Van der Vegt y, a continuación, apunta contra Hamstra. «¿Sabéis quién acabó harto de su amigo Hamstra en el Ajax?», pregunta el periodista a sus compañeros de mesa. «Huntelaar. Me lo ha contado una fuente».

Huntelaar y Hamstra trabajaron juntos en el área deportiva del Ajax después de que el exdelantero se incorporara al club de Ámsterdam en 2022. «Iba a hacer prácticas con Gerry Hamstra; allí aprendería el oficio», contó Huntelaar recientemente en el Pak Schaal Podcast de Voetbal International. El exinternacional vio después cómo la estructura del club cambiaba cada vez más con la marcha de varios directivos, entre ellos Marc Overmars, Edwin van der Sar y, finalmente, el propio Hamstra.

«En realidad, era un caos total», contó Huntelaar sobre aquella convulsa etapa en el Ajax. En octubre de 2023 tuvo que dejar de trabajar debido a un síndrome de desgaste profesional, al que siguió un largo periodo de recuperación. Huntelaar señaló en el pódcast que, al final, lo que más le superó fue la enorme carga de trabajo.

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Mientras tanto, Hamstra está bajo la lupa tras el despido de Van der Vegt en el PEC Zwolle. Borst no comparte esa decisión y se pregunta si el equipo de Zwolle mejorará realmente. «Yo habría esperado un poco más. Me pregunto si un cambio así te hace mejorar», afirma el periodista, quien señala que, en su opinión, el PEC también ha disputado partidos en los que jugó bien sin obtener recompensa.

Kees Kwakman también cuestiona el momento elegido para el despido. «Una situación complicada, con un inicio de temporada muy difícil, por supuesto, y un calendario muy exigente», comienza el analista, quien subraya que el club quería superar el parón de selecciones y después seguir adelante con energías renovadas. «Jugaron bien contra el Cambuur; podrían haberse ido al descanso ganando 2-0. Un resultado injusto. Yo pienso: sí, eso no me parece motivo suficiente».

Kwakman señala, además, la baja de Younes Namli, que precisamente podría haber reaparecido contra el Cambuur. «Vuelven a quedarse sin su mejor jugador, también para un partido tan importante. El margen es muy estrecho: con Namli quizá habrían ganado ese encuentro», sostiene el exfutbolista.