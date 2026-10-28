Las esperanzas del Getafe de fichar a Jadon Sancho se esfumaron después de que el extremo inglés comunicara a Ángel Torres, presidente del club, su decisión de no incorporarse al equipo, al haber recibido una oferta económica muy elevada de un club fuera de Europa.

Sancho pedía cobrar 3 millones de euros netos hasta el final de la temporada para aceptar el traspaso al Getafe, que había mostrado un gran interés en incorporar a un extremo para reforzar sus opciones ofensivas, a petición de su entrenador José Bordalás, dada la escasez de efectivos en su plantilla, que compite en tres competiciones.

Y aunque informaciones en Inglaterra hablaron de una oferta de 400.000 euros, el Getafe presentó una cantidad mucho mayor, pero esta se quedó por debajo de las exigencias económicas del jugador, según el diario español Marca.

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Los agentes del jugador, que anteriormente ha defendido las camisetas del Manchester United, el Aston Villa, el Chelsea y el Borussia Dortmund, se encargan de ultimar los detalles del nuevo acuerdo, después de descartar la mañana del martes la opción de recalar en el Getafe y jugar en LaLiga.

Marca confirmó que Sancho negocia con un club de Arabia Saudí, donde existe disposición para satisfacer sus exigencias económicas, que probablemente sean superiores a las que pidió al Getafe, al verse obligado a abandonar Europa.

El Getafe cierra el capítulo de los fichajes

Por su parte, el Getafe, que dispone de dos plazas libres en su lista, ha decidido cerrar el capítulo de los fichajes hasta la apertura del mercado invernal de traspasos el 2 de enero, salvo que surja una oportunidad interesante.

En otro orden de cosas, Javier Tebas, presidente de LaLiga, visitó las oficinas del estadio Coliseum el martes, en un ambiente que Marca calificó de positivo durante su reunión con Ángel Torres, presidente del Getafe. Tebas afirmó: "Nuestras relaciones están en su mejor momento".

En cambio, Torres mostró su malestar con la Federación Española por el calendario de partidos de la Copa del Rey, al considerar que se podría haber evitado que el Sporting Hortaleza y el Navalcarnero se enfrentaran al Sevilla y al Real Betis, mientras que el Getafe y el Rayo Vallecano se ven obligados a viajar a Andalucía para medirse al Lebrija y al Huelva.

Y Torres señaló: "Este partido nos costará 60.000 euros".