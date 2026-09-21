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Copa del Rey
Copa del Rey Resumen
Copa del Rey, partidos y resultados
Más
miércoles, 4 de febrero
martes, 10 de febrero
miércoles, 11 de febrero
lunes, 2 de marzo
martes, 3 de marzo
viernes, 17 de abril
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|BW Linz
|7
|6
|0
|1
|20
|4
|16
|18
|2
|First Vienna FC
|7
|5
|1
|1
|14
|7
|7
|16
|3
|Floridsdorfer AC
|7
|4
|1
|2
|13
|10
|3
|13
|4
|SKU Amstetten
|7
|3
|3
|1
|14
|11
|3
|12
|5
|Austria Wien II
|7
|4
|0
|3
|13
|11
|2
|12