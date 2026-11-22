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Hamza Abdelkarim tenía por delante un fin de semana relativamente intenso. Estaba previsto que ayer sábado entrara en la convocatoria de Juliano Belletti para disputar con el Barça Atlètic el derbi catalán ante el Espanyol B, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, y que hoy domingo estuviera con el primer equipo.

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Estaba previsto que el internacional egipcio y Álex Campos jugaran ante el Espanyol B debido a la oleada de bajas que sufría el equipo, que no pudo contar con Onstein, Sergi Mayans ni Hafiz Gariba.

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El defensa llegado desde Aitona fue titular, firmó un gran partido y completó los 90 minutos, pero Hamza finalmente no participó.

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El delantero egipcio no apareció en la lista de convocados y no pudo aportar nada al técnico brasileño, que eligió a Ignasi Kier para ocupar la posición de nueve titular.

Según el diario catalán "Sport", Hamza arrastra algunas molestias físicas que le impidieron participar en el encuentro.

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En principio, estas molestias tampoco le permitirán estar en la convocatoria de Hansi Flick para el partido de hoy domingo ante el Villarreal, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga, en el Spotify Camp Nou, o al menos no estará en condiciones de jugar.

Abdelkarim ofrece una alternativa de la que carece la plantilla de Flick: un delantero centro de gran envergadura, capaz de jugar de espaldas a la portería, con buena técnica y capacidad para finalizar las jugadas.

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Nada grave

Salvo un giro inesperado, Hamza solo se perderá los partidos de este fin de semana y debería volver a estar disponible en breve. El club simplemente ha preferido no arriesgar ante estas molestias físicas.

El delantero se entrenó el pasado viernes con Juliano Belletti para preparar el partido del sábado con el filial, y también ante la posibilidad de participar en alguna sesión con sus compañeros.

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Hamza acumula 131 minutos oficiales esta temporada: 12 con el primer equipo, 74 con el filial, con el que marcó un gol en el único partido que disputó, y otros 45 con el Juvenil sub-19.

Nacido el 1 de enero de 2008, Hamza Abdelkarim se formó en las categorías inferiores del Al Ahly egipcio y llamó la atención con la selección sub-17 de Egipto en el Mundial de 2025 en Catar, donde marcó dos goles.

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Llegó al Barcelona en febrero de 2026 cedido por el Al Ahly, antes de que el club español ejecutara la opción de compra en junio y convirtiera su traspaso en definitivo.

No tardó mucho en subir al primer equipo, dirigido por Hansi Flick, como el primer jugador egipcio en la historia del conjunto azulgrana.