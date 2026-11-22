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La larga baja de Harry Kane y la polémica en torno a Jamal Musiala eclipsan todo lo demás en el Bayern de Múnich.

Harry Kane saludó desde el hospital, con el tobillo inmovilizado con una férula, en lugar de hacerlo desde el club de aficionados de Traunstein. Los seguidores tampoco pudieron contar con Jamal Musiala. Mientras la gran mayoría de los futbolistas de un Bayern de Múnich muy mermado cumplían el domingo con sus tradicionales visitas y los dirigentes aún celebraban unas nuevas cifras récord, las dos figuras centrales de este fin de semana permanecían en Múnich y, sin embargo, estaban en boca de todos.

Musiala, sobre todo, dio mucho de qué hablar, y no solo durante la asamblea general del sábado . La facturación récord de 988,2 millones de euros, el regreso del jugador de 23 años y del entrenador Vincent Kompany en el decepcionante 1-1 (1-1) ante el 1. FC Köln, marcado por el golpe de la lesión de Kane el viernes por la noche, quedaron en segundo plano. La directiva, encabezada por el presidente Herbert Hainer y el director general Jan-Christian Dreesen, se esforzó más bien por rebajar el tono del ataque frontal sin precedentes del exdirigente del club Karl-Heinz Rummenigge contra Musiala .

«Todos estamos siempre preocupados por el jugador. Y eso también lo han expresado Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen», explicó Hainer, después de que Rummenigge subrayara el viernes, con una dureza completamente nueva, las dudas que Hoeneß y Dreesen ya habían manifestado sobre el rendimiento del talentoso futbolista, que ha pasado mucho tiempo lesionado y enfermo.

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«Nunca se ha tratado de presionar a Jamal», insistió Dreesen: «Todos queremos que Jamal vuelva a ser el de antes. Necesita tiempo para regresar y hay que dárselo». Tampoco había que seguir «hablando del contrato», añadió, aunque Rummenigge sí lo había hecho.

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Musiala había renovado en febrero de 2025 su contrato hasta 2030 y se había convertido así en uno de los jugadores mejor pagados del club. Después se supo que el internacional padecía un trastorno neurológico funcional con crisis de ausencia . Hainer rechazó tajantemente el sábado la sospecha de que el entorno de Musiala pudiera haber conocido la enfermedad antes de la renovación.

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Informan de un acuerdo entre Musiala y el Bayern en verano

¿Qué llevó entonces a la directiva a lanzar este ataque, aparentemente planificado y condenado por el sindicato de futbolistas FIFPRO ? Según el Süddeutscher Zeitung, los representantes de Musiala y el club habrían alcanzado un acuerdo verbal en verano. Habrían pactado ajustar el contrato de Musiala si el jugador no conseguía recuperar su antiguo nivel.

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Rummenigge había calificado esta última posibilidad de «perfectamente posible y no descartable». En ese caso, las cantidades estipuladas en el contrato «naturalmente, con el debido respeto, ya no serían asumibles», opinó. Sobre todo porque Rummenigge «no puede imaginar» que Musiala «deje el club o que algún otro club lo compre en esas condiciones».

¿La estrategia detrás del airado ataque? Al parecer, se busca que el entorno de Musiala haga concesiones. El mediapunta, que entró ante el Köln entre los aplausos de la afición tras dos meses de baja por lesión, es al mismo tiempo una esperanza para un ataque castigado por las lesiones, especialmente después de la baja de Kane.

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La lesión de Harry Kane golpea de lleno al Bayern de Múnich

El astro fue operado durante la madrugada del sábado tras sufrir una rotura de la sindesmosis y estará varios meses de baja. «¡Los altibajos de la vida!», escribió junto a una foto desde el hospital en la que aparecía el goleador, ahora fuera de combate, con la pierna izquierda vendada y los dos pulgares levantados. Kane prometió que volvería «fresco y preparado para la fase decisiva de la temporada».

Aun así, la lesión golpea de lleno al Bayern. La situación es «muy complicada. Nos hace muchísimo daño», dijo el director deportivo Max Eberl. Los muniqueses ya tienen un compromiso este miércoles en la Champions League, en Lille, y les esperan otros siete partidos hasta Navidad.

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Además de Kane, Manuel Neuer, Serge Gnabry e Ismael Saibari también estarán de baja durante un tiempo prolongado. El Bayern tampoco puede contar con Alphonso Davies, mientras que Luis Díaz regresa poco a poco. Michael Olise tuvo que salir en el descanso ante el Köln y abandonó el estadio con muletas, aunque su lesión quedó en una contusión en el antepié. Probablemente solo se perderá el partido contra el Lille.

El entrenador Vincent Kompany esperaba una reacción de orgullo. «Tenemos a otros chicos que ahora deben tirar del equipo», dijo el belga. Por ejemplo, Musiala.