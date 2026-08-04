Una estrella del Real Madrid pone un pie en la Serie A

Una de las estrellas del Real Madrid está muy cerca de marcharse a la liga italiana durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según el diario español "Marca", el jugador argentino Franco Mastantuono está muy cerca de abandonar las filas del Real Madrid rumbo a la Fiorentina, ya que se ausentó de los entrenamientos grupales de su equipo que se disputaron esta mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas.

El jugador se limitó a trabajar en el gimnasio por segundo día consecutivo, sin sufrir ninguna lesión, ya que el motivo de su ausencia se debe a que espera resolver los detalles de su traspaso al club italiano.

El diario reveló que el jugador argentino ha aceptado el proyecto de la Fiorentina, mientras que ambos clubes negocian los últimos detalles de una operación de cesión que parece inminente.

Mastantuono está a un paso de la Fiorentina, el club que fue el primero en abrir las negociaciones con el Real Madrid, superando a otros clubes de la liga italiana, ya que el conjunto viola se movió antes que todos para hacerse con sus servicios a préstamo, una iniciativa que está a punto de dar sus frutos.

El martes tuvo lugar una nueva reunión entre ambos clubes tras la aceptación del jugador de trasladarse al equipo de la ciudad de Florencia.

Mastantuono mantuvo conversaciones con Fabio Grosso, entrenador de la Fiorentina, y Fabio Paratici, director deportivo del club, y salió convencido del papel que le espera en el equipo, ya que la Fiorentina le ofrece lo que el Real Madrid no ha podido garantizarle a corto plazo: conseguir más minutos de juego, continuidad y desempeñar un papel principal para hacer brillar su talento en Europa.

Los indicios de esta salida ya se habían manifestado en Valdebebas, ya que el jugador fue excluido durante los últimos días de la lista del equipo para el partido amistoso que se disputó en Austria precisamente ante la Fiorentina, en una extraña paradoja del calendario de partidos.

El jugador se entrenó en solitario, alejado del grupo, en los dos últimos días, limitándose a trabajar en el gimnasio a la espera de que se cierre su operación de cesión.

Las negociaciones actuales se centran únicamente en el acuerdo sobre cómo repartir el salario entre ambos clubes, el último detalle que determinará la fecha de finalización de la operación en los próximos días.

Una vez resuelto este detalle, Franco pondrá rumbo a Italia para mostrar todo su talento lejos del Bernabéu, en una cesión que le permitirá crecer y desarrollar su nivel lejos de las presiones que acompañaron su primera y dura temporada con la camiseta blanca.

Mastantuono comenzó la pretemporada consciente de la dificultad de permanecer bajo las órdenes del entrenador Mourinho.

Y a pesar de la gran admiración del entrenador por el rendimiento del jugador y su potencial, tanto el entrenador como el club son conscientes de la dificultad de que consiga un puesto de titular, y prefieren también que disponga de minutos de juego con otro equipo.