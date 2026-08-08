Una crisis inesperada amenaza al Raja antes del duelo ante el Valencia

El técnico tunecino Nasreddine Nabi, entrenador del Raja, recibió un golpe inesperado a pocos días del esperado amistoso ante el Valencia español, luego de que el viaje del conjunto verde a España quedara amenazado de cancelación, debido al retraso en la emisión de los visados de viaje de los jugadores y de los miembros de los cuerpos técnico y administrativo.

Según el sitio marroquí "Le360 Sport", la directiva del Raja corre contra el reloj durante las horas actuales con el fin de encontrar una solución rápida a esta crisis, ante la falta de finalización de los trámites administrativos relacionados con la obtención de los visados, lo que ha puesto el programa de preparación del equipo ante una prueba inesperada.

El Raja había programado el viaje de la delegación del equipo a España el próximo jueves, con el fin de disputar un partido amistoso ante el Valencia, dentro de la segunda fase de sus preparativos para la nueva temporada deportiva.

Sin embargo, los trámites relacionados con la obtención de los visados de viaje no se han completado hasta ahora, lo que amenaza con la cancelación total del viaje y, por tanto, con la caída del enfrentamiento ante el Valencia del programa de preparación del equipo, en caso de que la delegación no pueda obtener los documentos necesarios a tiempo.

La directiva del Raja espera obtener los visados durante las próximas horas, para que el equipo pueda cumplir con la fecha de viaje establecida y disputar el partido, al que el cuerpo técnico concede gran importancia, al considerarlo una prueba de nivel ante un rival europeo de alto nivel.

Nabi espera la resolución de la crisis

La crisis de los visados llega en un momento delicado para Nasreddine Nabi, quien continúa dando los últimos toques a los preparativos del Raja para la nueva temporada y busca aprovechar todos los partidos amistosos programados para calibrar el nivel de preparación de sus jugadores.

El encuentro ante el Valencia representa una oportunidad importante para el técnico tunecino de poner a prueba a su grupo ante un equipo europeo fuerte, especialmente en su intento de alcanzar el mayor grado posible de compenetración entre los elementos veteranos y los nuevos antes del inicio de las competiciones oficiales.

La cancelación del viaje a España desbarataría los cálculos de Nabi, sobre todo porque el partido entra dentro de la segunda fase del programa de preparación, en la que se supone que ha de elevarse el nivel de competencia y poner a prueba al equipo ante rivales más fuertes.

Primera prueba amistosa ante el Sakhrat Soudane

Mientras el Raja afronta la crisis de los visados, los preparativos del equipo continúan con normalidad dentro del complejo del club, donde disputará su primer partido amistoso dentro de su programa de preparación el próximo martes, cuando se mida al equipo del Sakhrat Soudane.

Se espera que este enfrentamiento brinde a Nasreddine Nabi una primera oportunidad de evaluar la disposición de sus jugadores, además de comprobar el grado de compenetración de los nuevos elementos con el grupo, antes de pasar a una fase más exigente de la preparación.

El técnico tunecino intentará aprovechar el partido para probar una serie de opciones técnicas y tácticas, y conocer hasta qué punto responden los jugadores a sus planteamientos, especialmente ante los cambios que ha experimentado la plantilla del equipo durante el mercado de fichajes estival.

Nuevos fichajes: Nabi pide más

El Raja se había movido durante el mercado estival para reforzar sus filas, tras contratar a Ishak El Zaidani, Chamseddine Kanidil y Younes El Dahmani, en el marco de los esfuerzos de la directiva del club por preparar al equipo para la nueva temporada.

Pese a estas incorporaciones, Nasreddine Nabi sigue pidiendo a la directiva del Raja que cierre fichajes adicionales, después de comunicar a los responsables su necesidad de reforzar varias posiciones, ante las aspiraciones del equipo de competir con fuerza durante la próxima temporada.

El técnico tunecino espera que la directiva logre completar las necesidades del equipo antes del cierre del mercado de fichajes, para afrontar la nueva temporada con una plantilla capaz de ejecutar sus ideas y alcanzar los objetivos a los que aspira el club.