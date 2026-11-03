Una cifra impactante aleja al exentrenador del Pyramids del Maghreb de Fez

Las negociaciones del Maghreb de Fez con el croata Kruno Jurčić se estancaron, después de chocar con el obstáculo de las elevadas exigencias económicas, lo que disipó las esperanzas del club de contratar al exentrenador del Pyramids egipcio y abre la puerta a la búsqueda de otras opciones para dirigir al equipo durante la próxima etapa.

La directiva del Maghreb de Fez había entrado en negociaciones con Jurčić para asumir la dirección técnica del equipo, en sustitución del entrenador portugués Rui Almeida, en un intento de cerrar el asunto del cuerpo técnico y decidirse por un nuevo entrenador que dirija al equipo durante el próximo período.

El sitio marroquí "Al Botola" mencionó que las negociaciones se estancaron debido a que el entrenador croata insistía en recibir un salario mensual de hasta 125 millones de céntimos, de modo que esa cantidad incluyera sus honorarios económicos y los de los miembros de su cuerpo técnico auxiliar.

La directiva del club consideró que estas exigencias económicas eran elevadas y no se correspondían con el presupuesto destinado al equipo, además de las cargas financieras que podría conllevar completar el acuerdo por esa contraprestación.

Y pese a los intentos de los responsables del Maghreb de Fez por acercar posturas y alcanzar una fórmula económica de consenso que allanara el camino para cerrar el fichaje, la discrepancia sobre la contraprestación económica impidió llegar a un acuerdo, por lo que las negociaciones entre ambas partes terminaron sin resolverse y el club se ve obligado a buscar un alternativa para dirigir al equipo en la próxima etapa.