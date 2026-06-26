Un último paso... Ashraf Hakimi recurre la decisión de remitir su caso a juicio

El defensa marroquí del PSG, Achraf Hakimi, recurrirá ante el Tribunal de Casación para evitar que su caso vaya a juicio penal, una semana después de que el Tribunal de Apelación de Versalles confirmara su condena por violación de febrero de 2023.

La decisión de sus abogados de presentar este recurso es el último intento de anular la resolución de la sala de instrucción de febrero, confirmada el viernes por el Tribunal de Apelación, que consideró suficientes las pruebas para llevar al jugador ante el Tribunal Penal de Hauts-de-Seine. según informa el diario francés «Le Parisien».

Este rápido desarrollo legal se produce mientras el astro marroquí disputa la Copa del Mundo 2026, donde porta el brazalete de capitán de los «Leones del Atlas», ya clasificados para dieciseisavos y próximos a enfrentarse a Holanda.

Pese a la gravedad del momento, el jugador respondió en su cuenta de «X» que aguarda con ansias el juicio y afirmó: «He guardado silencio durante años, confiando en mi dignidad, la paciencia y la justicia para que se tome la decisión correcta. Pero hoy se cuenta una historia que no me incumbe, a costa de mi familia y de la verdad. A veces siento que soy un blanco fácil, pero esperaba este juicio desde el primer día y ahora lo espero con impaciencia… Por fin podré hablar».

Pese a la gravedad del caso, la selección marroquí le respalda. El seleccionador, Mohamed Wahbi, tras el amistoso contra Escocia, afirmó que Hakimi está en plena forma: «Ashraf Hakimi parece estar en muy buena forma y rebosa felicidad. Todos le apoyamos, y ha hecho un partido magnífico. Estamos muy tranquilos, y él, en concreto, se muestra muy sereno ante este asunto; he percibido que se encuentra en un estado de paz interior».

El portero suplente Munir El Mohamadi lo confirmó días después: «Todos apoyamos a Ashraf; es nuestro referente en Marruecos y siempre estaremos a su lado pase lo que pase».