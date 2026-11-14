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En la era de los clips recortados, el juicio a través de las redes sociales se vuelve inmediato y veloz. Hace unos días se difundió un fragmento de una entrevista que Raphinha concedió al canal oficial del Barcelona, en la que pidió a Carlo Ancelotti que adoptara una "gestión precisa de los minutos de participación" dentro de la selección brasileña para evitar el agotamiento de los jugadores, antes de que fuera interpretado en otra dirección.

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Así lo señaló en un artículo el periodista del sitio Globo de Brasil Douglas Ceconello, quien subrayó que, según esa percepción de la afición, el delantero del Barcelona recibió el calificativo de «traidor a la patria», pues sus palabras fueron interpretadas como una señal del deseo de no vestir la camiseta de la selección brasileña. Sin embargo, al ver la respuesta completa en el vídeo queda claro que el jugador explicó más tarde que las posibles lesiones podrían perjudicar a la propia selección.

Y en ausencia de Marquinhos, lesionado, en el amistoso ante Japón del sábado, Raphinha portó el brazalete de capitán de Brasil, lo que demuestra que el fragmento difundido no debilitó su posición ante el cuerpo técnico, ni podía hacerlo; pues Raphinha se encargó de adelantar una operación quirúrgica para no perderse la concentración de la selección, desafiando incluso la postura del Barcelona, que prefería realizar la operación durante el parón internacional.

Ceconello continuó: «En una entrevista el viernes, el jugador intentó aclarar la situación. Habló de sus conversaciones con Carlo Ancelotti y dijo que deseaba disputar "todos los minutos posibles" que permitiera su estado físico.

Y matizó: «A pesar de ello, no se puede considerar que la trayectoria internacional de Raphinha esté libre de interrogantes, pues hasta ahora no ha ofrecido con la selección brasileña el mismo nivel que muestra con los clubes. Y esa brecha entre su rendimiento con la camiseta del Barcelona y lo que ofrece con la Seleção sigue siendo un punto discutible a nivel técnico, pero atribuirle la responsabilidad del fracaso en el pasado Mundial no parece justo, después de que sufriera una lesión en el segundo partido de la fase de grupos y se ausentara del resto del recorrido en el torneo».

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Y agregó: «Pero Brasil no puede darse el lujo de cuestionar a uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, sobre todo porque Ancelotti tiene asuntos más urgentes que resolver antes de los próximos compromisos. Raphinha, teniendo en cuenta su nivel con el Barcelona y la función que ha pasado a desempeñar allí, puede representar uno de los elementos más importantes de la solución en el proyecto del técnico italiano, en lugar de convertir sus declaraciones sobre la gestión del esfuerzo físico en una crisis dentro de la selección».

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Y parece que Ancelotti es consciente de la importancia del jugador, pues trabaja para situarlo en una posición más central, en consonancia con el nuevo rol que desempeña con el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. Ese cambio ha contribuido a hacer estallar sus capacidades ofensivas durante el inicio de la temporada, después de marcar 19 goles en 14 partidos entre la Liga española y la Liga de Campeones de Europa, un promedio que refleja la magnitud del impacto que ha pasado a tener dentro del conjunto catalán.

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No obstante, el periodista de Globo afirmó que «no se espera que Raphinha traslade ese brillo a la selección brasileña con la misma facilidad, no porque sea un jugador que solo sabe jugar con los clubes, sino por la diferencia de estilo entre ambos equipos. El Barcelona se apoya en la posesión, en conservar el balón y en construir los ataques de forma organizada, mientras que la selección brasileña tiende a jugar a un ritmo más rápido y a precipitarse en algunos movimientos, lo que convierte el traslado del rol que desempeña el delantero dentro del club a la selección en un desafío técnico que necesita ser abordado».

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Y concluyó: «Mientras Ancelotti trabaja en construir un equipo capaz de competir, convertir a Raphinha en un problema adicional por una declaración sacada de contexto no sería un paso útil. Lo que se requiere es aprovechar sus capacidades y adaptar el estilo de la selección a sus posibilidades, teniendo en cuenta su estado físico, en lugar de cuestionar su deseo o restarle valor. Y ante la multiplicidad de asuntos que esperan al técnico italiano, tratar a uno de sus elementos ofensivos más destacados como parte de la solución parece más importante que entretenerse en provocar una crisis en torno a sus minutos de participación.

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