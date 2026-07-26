El nombre de la estrella egipcia Mohamed Salah ha vuelto a acaparar el protagonismo en el mercado de fichajes, después de que informaciones periodísticas turcas revelaran que el Besiktas está cerca de cumplir un sueño largamente esperado con la contratación del capitán de la selección de Egipto, en una operación cuyos orígenes se remontan a más de una década, tras el fracaso del primer intento en 2014.

Según lo publicado por el portal turco "kayserihaber", la directiva del Besiktas ha llegado a las fases finales de sus negociaciones con Mohamed Salah y su representante Ramy Abbas, en medio de un gran optimismo sobre la posibilidad de cerrar la operación en los próximos días.

Y no es la primera vez que el Besiktas intenta fichar a Mohamed Salah, ya que el inicio del interés del club turco en la estrella egipcia se remonta a 2014, cuando era jugador del Chelsea inglés.

En aquel momento, el Besiktas trató de hacerse con los servicios de Salah, pero la operación no se completó después de que su representante Ramy Abbas prefiriera el traspaso del jugador a la Roma italiana, lo que frustró temporalmente las esperanzas del club turco.

El Besiktas lo intenta de nuevo 12 años después

Doce años después, la directiva del Besiktas ha decidido reabrir el asunto de nuevo, aprovechando las circunstancias actuales para reactivar las negociaciones con una de las principales estrellas del fútbol mundial.

El informe confirmó que los contactos entre ambas partes han experimentado un gran avance durante el último periodo, y que las negociaciones marchan de forma positiva, después de haberse alcanzado entendimientos sobre varios puntos, mientras que algunos detalles finales siguen en discusión.

La última oferta sobre la mesa de Salah

El informe señaló que las negociaciones están lideradas por el presidente del club, Serdal Adali, quien presentó la oferta final a Mohamed Salah y a su representante, a la espera de recibir la respuesta oficial del jugador antes de cerrar la operación de forma definitiva.

Dentro del club turco reina un ambiente de optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, especialmente con las negociaciones llegando a sus últimas fases.

El lunes podría decidirlo todo

El portal turco explicó que el lunes será clave para el futuro de la operación, ya que se espera la llegada de varias de las partes implicadas en el traspaso a la ciudad de Estambul, para celebrar reuniones finales destinadas a cerrar todos los detalles pendientes.

Y en caso de que las reuniones transcurran según lo previsto, el Besiktas podría anunciar el éxito en completar una operación largamente esperada, 12 años después del primer intento de fichar a Mohamed Salah.