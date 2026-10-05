Un solo paso separa a Mahrez de su nuevo club

La estrella veterana argelina Riyad Mahrez llegó este lunes a la capital catarí, Doha, de cara a su incorporación al Al Shamal, subcampeón de la liga catarí la pasada temporada, en una operación de fichaje libre.

Mahrez, de 35 años, se someterá a los exámenes médicos en el hospital Aspetar antes de firmar un contrato que se extiende hasta el final de la presente temporada.

Está previsto que Mahrez sea inscrito en la plantilla del Al Shamal en sustitución del marroquí Mohamed Rabie Hrimat, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado durante el partido ante el Al Gharafa en la segunda jornada de la liga catarí.

La operación representa un fuerte impulso para las aspiraciones del Al Shamal, que busca conquistar el título de la liga catarí por primera vez en su historia, además de reforzar su participación en la actual edición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Mahrez cuenta con un amplio historial en los campos europeos, ya que comenzó su carrera profesional con el Quimper en 2009, antes de pasar al Le Havre, y de acaparar los focos con el Leicester City, al que condujo a la conquista de la Premier League en 2016.

La estrella argelina pasó cinco temporadas con el Manchester City, durante las cuales se coronó cuatro veces en la Premier League y conquistó la Liga de Campeones de Europa por primera vez en la historia del club en 2023. Disputó 236 partidos con la camiseta del equipo, en los que anotó 78 goles y repartió 59 asistencias.

Mahrez se trasladó al Al Ahli saudí en el verano de 2023 por cerca de 40 millones de dólares, y disputó con el equipo 122 partidos, en los que marcó 37 goles y dio 50 asistencias, además de contribuir a su coronación con el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

En el plano internacional, Mahrez marcó 40 goles con la selección de Argelia en 199 partidos, y se coronó en la Copa Africana de Naciones de 2019 en Egipto, además de participar en las ediciones del Mundial de 2014 y 2026.