Un solo paso separa a Jamal Sellami de la Roshn Saudi League

El marroquí Jamal Sellami está cerca de vivir una nueva experiencia en la Liga Roshn saudí, después de quedar a un solo paso de asumir la dirección técnica del Al-Fateh, en sustitución del entrenador saudí Khaled Al-Atwi.

La directiva del Al-Fateh espera la llegada de las aprobaciones oficiales para anunciar la contratación de Sellami, cuya llegada a Arabia Saudí se prevé para el martes, como paso previo al inicio de su labor con el equipo, tras alcanzar un acuerdo de mutuo consentimiento para poner fin al vínculo del club de Al-Ahsa con Al-Atwi.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", el Al-Fateh firmó con Al-Atwi el pasado 21 de julio, sin revelar la duración del contrato, antes de que la experiencia terminara rápidamente con el acuerdo sobre su marcha.

Sellami cuenta con una amplia experiencia en los terrenos de juego marroquíes y árabes, ya que comenzó su carrera como entrenador en 2010, cuando trabajó como asistente en el cuerpo técnico de la selección marroquí, antes de dirigir al Hassania Agadir, al Al-Fath Rabat y al Difaâ El Jadida.









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Sellami también vivió una experiencia con las selecciones marroquíes de categorías inferiores, ya que estuvo al frente de las selecciones sub-17 y sub-20, antes de regresar en 2019 para dirigir al Difaâ El Jadida y después al Al-Fath Rabat.

En 2024, pasó a tomar las riendas de la selección jordana, y logró un hito destacado al clasificarse con ella para la fase final del Mundial 2026, reforzando su hoja de servicios como entrenador antes de afrontar una posible nueva experiencia en la Liga Roshn saudí.

De este modo, el anuncio oficial de que Sellami, de 55 años, asumirá la dirección del Al-Fateh queda supeditado a completar el último paso y a obtener las aprobaciones necesarias.















