El Chelsea ha empezado a abrirse a la idea de vender a uno de sus defensas durante el próximo periodo, ante el interés del Paris Saint-Germain por hacerse con sus servicios, lo que lo convertiría en candidato a competir con Achraf Hakimi por el puesto de lateral derecho en el conjunto francés.

El portal "Tribuna" señaló que el Chelsea está dispuesto ya a escuchar ofertas adecuadas para desprenderse del lateral derecho Malo Gusto, después de que valorara al jugador en unos 75 millones de libras esterlinas durante el pasado mercado de verano.

El informe apuntó que los responsables del club londinense se muestran más abiertos a discutir las ofertas presentadas por el defensa francés, de 23 años, algo que podría dar al Paris Saint-Germain la oportunidad de moverse para cerrar la operación.

Gusto cuenta con el interés del club francés gracias a su capacidad para jugar en más de una posición en la línea defensiva, una ventaja que podría ofrecer al entrenador opciones adicionales en su alineación, especialmente en el puesto de lateral derecho que ocupa el marroquí Achraf Hakimi.

A pesar de que Gusto se siente cómodo en el Chelsea bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, el jugador quiere obtener garantías sobre su participación regular en el once titular, algo que podría influir en su futuro con el equipo inglés.

El defensa francés ha disputado 141 partidos con la camiseta del Chelsea desde su llegada al equipo procedente del Lyon, y ha logrado marcar tres goles y dar 18 asistencias en las distintas competiciones.

El informe no reveló una oferta oficial del Paris Saint-Germain, pero aclaró que la disposición del Chelsea a escuchar ofertas podría abrir la puerta a un movimiento del club francés, que estudia reforzar sus opciones defensivas, mientras la postura final de Gusto sigue ligada a sus oportunidades de participación y a su papel dentro del equipo.