El nombre de la leyenda del tenis español Rafael Nadal ya no está lejos del panorama directivo del Real Madrid, después de que el club le abriera una nueva puerta que algún día podría conducirlo al sillón de la presidencia, como sucesor de Florentino Pérez. Su incorporación a la junta directiva no parece un simple homenaje a uno de los grandes referentes del deporte español, sino que podría representar el inicio de un camino hacia un futuro mayor dentro del club blanco.

El Real Madrid anunció, el 4 de noviembre, la propuesta de nombramiento de Nadal como miembro de la junta directiva, decisión que deberá someterse a la ratificación de la Asamblea General de socios en su reunión prevista para el próximo 21 de noviembre, según informó el diario español "Marca".

Aunque este paso no significa necesariamente que Nadal vaya a ser el sucesor de Pérez, sí le brinda una oportunidad importante para conocer de cerca los mecanismos de gestión del club y adquirir la experiencia necesaria en la labor directiva, en medio de un evidente hermetismo sobre sus aspiraciones futuras, tanto en los pasillos del Real Madrid como entre sus allegados.

Nadal cuenta con numerosos atributos que lo convierten en un nombre atractivo para el futuro de la presidencia del club, encabezados por su popularidad mundial y su gran estatus deportivo, tras haberse coronado con 22 títulos en los cuatro grandes torneos, además de dos medallas de oro olímpicas. Asimismo, su vínculo histórico con el Real Madrid, junto con el respeto y la consideración de los que goza dentro y fuera de España, aportan al club un importante valor anímico y mediático.

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Nadal aseguró que su presencia en la junta directiva le permitirá conocer de forma más profunda la manera de trabajar del club y participar en su gestión, mientras que el Real Madrid señaló en su comunicado que su espíritu competitivo, su compromiso y su respeto hacia los rivales fueron de las principales razones de su propuesta.

Según los allegados a la leyenda del tenis, este no ve este paso como un cargo honorífico, sino que desea realizar una contribución real y aprovechar su experiencia deportiva al servicio del club, según informó el diario "Marca".

¿Cuáles son los requisitos para presidir el Real Madrid?

El artículo 40 de los estatutos del Real Madrid establece una serie de condiciones que deben cumplir los candidatos a los cargos directivos: quien desee presentarse al cargo de presidente debe ser socio del club durante 20 años consecutivos, frente a los 15 años para el cargo de vicepresidente y los 10 años para el resto de miembros de la junta directiva.

Asimismo, la normativa exige la presentación de un aval bancario cuyo valor no sea inferior al 15 % de los gastos recogidos en el presupuesto del club, respaldado por los bienes personales de los miembros de la junta directiva.

Nadal posee una membresía honorífica en el Real Madrid desde 2011, con el número 67778, lo que significa que, si su antigüedad se contara a partir de esa fecha, cumpliría el requisito de los 20 años de membresía en 2031.

Pero su incorporación a la junta directiva le abre otra posible vía, ya que la normativa establece que, en caso de vacante permanente del cargo de presidente, la junta directiva elige a uno de sus miembros para asumir el puesto, decisión que posteriormente se somete a la ratificación de la Asamblea General, sin que ello implique eludir el resto de condiciones recogidas en los estatutos.

Nadal no ha ocultado su admiración por la idea de presidir el Real Madrid en el pasado, pero no la incluyó entre sus objetivos inmediatos. En una entrevista con Ana Pastor en el programa El Objetivo de La Sexta en 2024, dijo: "Por supuesto que estaría encantado, pero no está dentro de mis planes de futuro", unas declaraciones que dejaron la puerta abierta a esa posibilidad, sin anunciar un deseo explícito de entrar en la carrera por el cargo.

En mayo de 2026, Nadal desmintió su vinculación con las informaciones que hablaban de la posibilidad de que apoyara la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid, y reafirmó su respeto hacia Florentino Pérez y su concentración en sus propios proyectos, sin cerrar la puerta a cualquier posibilidad futura.

Y ahora, la leyenda del tenis tiene ante sí una verdadera oportunidad de iniciar su experiencia directiva dentro del club blanco. Y aunque no hay indicios confirmados de que se prepare para suceder a Pérez, su entrada en la junta directiva podría representar sus primeros pasos hacia esa posibilidad, cuyos contornos definirán su experiencia directiva, sus aspiraciones futuras y el grado de cumplimiento de los requisitos de la candidatura.