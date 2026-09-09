"Un nuevo proyecto": Messi recibe un mensaje tranquilizador desde España

El argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, recibió un mensaje tranquilizador desde España, en pleno proceso de preparación para un gran movimiento inversor.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, subrayó este miércoles, en una rueda de prensa, la importancia que tendría para la ciudad contar con una figura mundial como Lionel Messi al frente del Deportivo Eldense.

Según el diario "Marca", señaló que, en caso de completarse la operación, la entidad seguiría contando con el apoyo municipal.

Y continuó: "En las conversaciones mantenidas con el entorno de Messi, tuvieron en cuenta que el Eldense es un club histórico, al ser el más antiguo de la provincia de Alicante, además de haber logrado dos ascensos al fútbol profesional en los últimos tres años".

El alcalde añadió también, en relación con sus reuniones con el círculo cercano a Messi, que estos "constataron el apoyo del Ayuntamiento en los últimos años", y que "desde que se convirtió en una sociedad anónima deportiva en 2022, ha respaldado al club con más de cuatro millones de euros mediante un acuerdo de patrocinio valorado en un millón de euros por temporada".

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En este sentido, Alfaro afirmó que en estos contactos trasladó que "el club seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento" en un proyecto que se centrará, según el alcalde, en "la formación y el fútbol popular".

El político concluyó sus declaraciones diciendo: "Es una gran oportunidad para la ciudad que alguien como Lionel Messi se fije en nuestro club y pueda poner a Elda en el mapa tanto a nivel nacional como internacional".

Cabe recordar que, si se cierra el acuerdo, Messi sería el primer futbolista argentino propietario de un club profesional en España.

Informaciones de ayer confirmaron que Lionel Messi alcanzó un acuerdo preliminar para adquirir el Eldense, uno de los clubes de la Segunda División española, y que se hará con la totalidad de las acciones del club sin ninguna intervención de otras partes.

De este modo iniciaría su entrada en el mundo de los negocios del fútbol profesional español, en caso de confirmarse el acuerdo, y reforzaría su presencia tras la adquisición del Cornellá, uno de los clubes de la Tercera División catalana, a comienzos de este año.