Un nuevo mensaje del vestuario del Barcelona a Álvarez

El Atlético de Madrid no cederá a su estrella, pero las señales del Barcelona alimentan el interés por el delantero argentino Julián Álvarez, en plena especulación sobre su futuro en el mercado de fichajes de verano.

Gavi, centrocampista del Barcelona, ha expresado su deseo de ver a Álvarez con la camiseta azulgrana y ha asegurado que le encantaría que el delantero rojiblanco se sumara al Camp Nou.

En declaraciones a Mundo Deportivo, Gavi dijo: «Ojalá. Ya veremos qué decide, pero me gustaría que estuviera con nosotros. Además, ese es su sueño».

Las palabras del internacional español reavivan la polémica sobre el futuro del delantero, cuyo nombre se ha relacionado con un posible fichaje por el Barcelona.

Antes, Lamine Yamal ya había manifestado que le encantaría que Álvarez se uniera al equipo.

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También Marc Bernal, Pedri y el portero Juan García han insinuado su deseo de verle con la camiseta azulgrana la próxima temporada.

Las especulaciones crecieron tras unas declaraciones de Álvarez, en las que expresó su deseo de abandonar el Atlético de Madrid para hacer realidad su «sueño», sin mencionar directamente al Barcelona.

Sin embargo, el Atlético de Madrid insiste en que el delantero de 26 años no está en venta.

La directiva madrileña insiste en que la única opción es pagar la cláusula de rescisión: 500 millones de euros.

Además, el Atlético ha denunciado al Barcelona ante la FIFA y la RFEF por negociar con el jugador de forma ilegal. Por ahora, la operación se presenta complicada, pues todo depende de que el club madrileño cambie de postura, algo que no indican los últimos movimientos.

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