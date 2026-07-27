El club turco Galatasaray dio un paso poco habitual al emitir un comunicado oficial para responder a las informaciones que lo vinculaban con el fichaje del alemán Jamal Musiala, estrella del Bayern Munich, durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que varios medios turcos, encabezados por el diario "Hürriyet", difundieron informes que aseguraban que Musiala había sido ofrecido al Galatasaray para incorporarse a sus filas en calidad de cedido, y que las negociaciones entre todas las partes habían alcanzado fases avanzadas.

Sin embargo, la directiva del Galatasaray se apresuró a desmentir estas informaciones mediante un comunicado oficial enviado a los periodistas, en un movimiento que causó gran sorpresa, sobre todo porque el club turco acostumbra a no comentar los rumores del mercado de fichajes.

El Galatasaray afirmó en su comunicado: "Las noticias que sostienen que nuestro club ha alcanzado un acuerdo con Jamal Musiala y con el Bayern Munich no son ciertas, y esto es para aclararlo ante la opinión pública".

El informe apuntó a que el comunicado también causó asombro en Alemania, donde los informes que hablaban del traspaso de Musiala al Galatasaray no habían recibido atención ni credibilidad alguna por parte de los medios de comunicación alemanes.

Musiala se prepara para disputar una nueva temporada con el Bayern Munich, en medio de confirmaciones de que no existe ninguna intención por parte del jugador ni del club de poner fin a su relación durante el presente verano.

La estrella alemana se había sometido a una operación quirúrgica tras la eliminación de su selección en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay en la tanda de penaltis, cuando los médicos le retiraron una placa metálica del pie izquierdo, y actualmente continúa su fase de recuperación de cara a volver a los terrenos de juego.

"Mundo Deportivo" añadió que la incorporación del marroquí Ismael Saibari al Bayern Munich podría aumentar la intensidad de la competencia dentro del equipo, pero no representa en modo alguno un indicio de una posible salida de Musiala, que sigue siendo uno de los pilares más importantes del proyecto deportivo del club bávaro.

De este modo, el Galatasaray puso fin a los rumores que circulaban, subrayando que lo publicado acerca de la existencia de un acuerdo con Musiala no tiene relación alguna con la realidad, en uno de los comunicados más insólitos del mercado de fichajes de verano, dada la rareza de que el club comente este tipo de informaciones.

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