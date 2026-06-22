«Un misterio que nadie entiende»... Consenso sobre el error de Martínez con la estrella portuguesa

La exclusión de João Félix, estrella del Al-Nassr saudí, del once inicial de Portugal en el debut 1-1 contra la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 ha generado gran polémica en la «Seleção», La prensa cuestiona la decisión del seleccionador Roberto Martínez, a quien acusa de un «error garrafal».

Según la prensa lusa, no darle al exjugador de Benfica, Atlético, Chelsea, Milan y Barcelona la oportunidad de jugar fue una decisión incomprensible, dada la necesidad del equipo de un destello de genialidad para superar la sólida defensa africana.

Martínez optó por Pedro Neto, Rafael Leão, Francisco Conceição y Bernardo Silva antes que el ‘11’, aunque Félix vive su mejor campaña: 26 goles y 19 asistencias con el Al-Nassr, cifras que superan las del curso en que fichó por el Atlético por 127 millones.

En Arabia ha dejado huella: fue clave en el título del Al-Nassr junto a Cristiano Ronaldo, aportando goles y asistencias.

En los amistosos ante Chile y Nigeria mostró su buen estado de forma, aportando minutos valiosos pese a salir desde el banquillo, por lo que su ausencia en el debut parece aún más ilógica.

Sorprende más si se recuerda que Martínez siempre confió en él, incluso en sus peores momentos, por lo que su actual papel secundario desconcierta a la afición, ávida de verle jugar.

El encuentro de mañana martes ante Uzbekistán podría ser su oportunidad de brillar y cambiar la dinámica, pues Portugal necesita ganar para recuperar terreno tras el empate inicial.