Compartir Sigue a GOAL en Google

La resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 no se limitó a adjudicar el título a Senegal. También fijó una postura clara sobre las sanciones disciplinarias impuestas a los jugadores de la selección senegalesa y a los miembros de su cuerpo técnico, con el técnico Pape Thiaw a la cabeza, por los incidentes que se vivieron en la final ante Marruecos.

Anuncios

El Consejo de Disciplina de la Confederación Africana de Fútbol había impuesto una serie de sanciones a Senegal por los incidentes que se produjeron en la final de la Copa Africana de Naciones disputada entre ambas selecciones en Rabat el 18 de enero. Entre ellas figuraba la suspensión de Pape Thiaw, seleccionador de Senegal (en aquel momento), durante 5 partidos oficiales bajo la supervisión de la CAF, por su «conducta antideportiva y la vulneración de los principios de juego limpio e integridad recogidos en el reglamento disciplinario, además de dañar la imagen del fútbol». Además, se decidió multar al técnico con 100.000 dólares estadounidenses.

Asimismo, el jugador de la selección senegalesa Iliman Ndiaye fue suspendido con dos partidos oficiales bajo la supervisión de la CAF por su «conducta antideportiva hacia el árbitro», y su compañero Ismaïla Sarr recibió la misma sanción por idéntico motivo.

En cuanto a la Federación Senegalesa de Fútbol, el Comité de Disciplina había decidido multarla con 300.000 dólares estadounidenses por el comportamiento inapropiado de su afición, que dañó la imagen del fútbol y vulneró los principios de juego limpio e integridad establecidos en el reglamento disciplinario. También le impuso una multa adicional de la misma cuantía por la conducta antideportiva de los jugadores y de los miembros del cuerpo técnico, que supuso una vulneración de los principios de juego limpio, lealtad e integridad, además de dañar la imagen del fútbol. A ello se sumó una tercera multa de 15.000 dólares por la mala conducta de la selección, después de que cinco de sus jugadores vieran tarjeta amarilla durante el partido.

Lee también: Al Hilal no se rinde en el caso Hakimi

Anuncios Anuncios

Este martes, en un documento de 53 páginas, el tribunal rechazó la petición de la parte marroquí de endurecer las sanciones impuestas a los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico de Senegal, al considerar que dicha solicitud había quedado sin objeto. De este modo, mantuvo las sanciones que ya había ratificado el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol.

Related Topics

No obstante, el Tribunal de Arbitraje Deportivo lanzó una advertencia a los jugadores de la selección senegalesa por abandonar el terreno de juego, según publicó el portal senegalés Seneweb. El laudo señala: «Esto no significa que el abandono temporal del terreno de juego por parte de los jugadores de la selección senegalesa durante el partido no constituyera una infracción grave. El panel considera, a la luz del trabajo que dio lugar a las recientes modificaciones de las reglas de la FIFA, que se debe disuadir con firmeza a los jugadores de abandonar el terreno de juego o de negarse a completar el partido en protesta por una decisión arbitral. Este comportamiento es contrario al espíritu del juego y a todos los valores que el fútbol defiende. En este caso, debía respetarse la decisión del árbitro de reanudar el partido».

Senegal se había impuesto por 1-0 en el tiempo de juego, después de que Marruecos fallara un penalti por medio de Brahim Díaz. Posteriormente, el caso de la final pasó a la justicia deportiva, ya que la Federación Senegalesa recurrió la decisión de conceder el título a Marruecos y llevó el asunto ante el TAS, que hoy lo ha zanjado oficialmente proclamando campeón a Senegal.

Anuncios

Lee también: ¿Impotencia de Amouta o desorden del Al Ahly? ¿Cuál de los dos no encaja con el otro?