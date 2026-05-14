Un mensaje de Leo Driessen sorprende en «Voetbalpraat»: «Muy llamativo»

Inglaterra vive un escándalo de espionaje: la semana pasada detuvieron a un miembro del cuerpo técnico del Southampton mientras grababa sin permiso las instalaciones del Middlesbrough, víspera del play-off entre ambos equipos. Prácticas similares ocurren en los Países Bajos, como se reveló el jueves en el programa «Voetbalpraat» de ESPN.

Durante el debate en el programa, Marciano Vink recibe un mensaje de Leo Driessen, cercano al Telstar: «Me acaban de informar que el espionaje sigue ocurriendo. Esta temporada hemos echado a varios en el Telstar. Es extraño, pero cierto».

«Así que, al parecer, sigue ocurriendo», afirma Vink. Danny Koevermans, también en la mesa, se muestra sorprendido: «Aunque en el Telstar está claro cómo juegan, siempre». «Sí, si hay un sitio donde no hace falta mirar…», comenta el presentador Wouter Bouwman. «Notable, efectivamente».

El sábado y el martes pasados, Southampton y Middlesbrough disputaron las semifinales de los play-offs de ascenso a la Premier League. La ida terminó 0-0 y la vuelta 2-1 para el Southampton, que avanzó a la final contra el Hull City, prevista para el 23 de mayo.

Sin embargo, esto último no está confirmado. La semana pasada se supo que el Middlesbrough ha presentado una queja ante la EFL (English Football League), pues un miembro del cuerpo técnico del Southampton habría sido sorprendido grabando sin permiso en sus instalaciones de entrenamiento.

Las normas de la EFL prohíben observar el entrenamiento del rival en las 72 horas previas al partido, a menos que haya una invitación.

El jueves, la EFL anunció que, «a más tardar el martes 19 de mayo», una comisión independiente decidirá si el Southampton incurrió en falta y qué sanciones aplicará.

De confirmarse la culpa, podría reemplazarlo el Middlesbrough en la final. Este equipo seguirá entrenando con normalidad a la espera del fallo. Si hay recurso, la final podría aplazarse.