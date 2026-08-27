Un fichaje récord saca a una estrella del Chelsea de Stamford Bridge

El Nottingham Forest anunció el fichaje del inglés Liam Delap, estrella del Chelsea, hasta el verano de 2031.

El diario "Sport" señaló que el traspaso de Delap es el más caro en la historia del Nottingham, que pagó 52,5 millones de euros al Chelsea para hacerse con sus servicios.

Liam Delap llegó al Chelsea en junio de 2025, tras haber realizado una buena temporada con el Ipswich Town; pese al descenso de su equipo, el delantero nato marcó 12 goles en la Premier League.

El club londinense pagó 35,5 millones de euros por el fichaje de Delap, que disputó 47 partidos con el Chelsea, en los que marcó 3 goles y dio 4 asistencias.

El Nottingham Forest confía en la capacidad de Delap para recuperar el olfato goleador que mostró durante su etapa con el Ipswich Town, en una temporada en la que el club busca regresar a la participación en las competiciones europeas.

El Nottingham Forest ya participó en las competiciones europeas la temporada pasada, tras alcanzar las semifinales de la Europa League.

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