Un experto en arbitraje responde: ¿Merecía Kubarsi la expulsión ante el Atlético de Madrid?

Un experto en arbitraje analiza dos jugadas polémicas de la primera parte del Barcelona-Atlético de Madrid, ida de cuartos de la Liga de Campeones.

El partido en el Camp Nou empezó intenso. Un disparo de Nahuel Molina rebotó en la mano de Kubarsi dentro del área del Barcelona y provocó la primera polémica.

Eitoraldi González, experto en arbitraje de «AS» y «Cadena SER», afirmó: «El balón le dio en la mano derecha, pero solo fue un rebote. Aunque le hubiera dado con el brazo levantado, no se debería haber pitado penalti».

Después, Kubarsi derribó a Giuliano Simeone cuando el argentino se plantaba solo ante el portero, y el árbitro Stefan Kovac mostró primero amarilla.

El VAR le obligó a revisar la acción y a mostrar la roja, y el árbitro así lo hizo.

El experto añadió: «Es tarjeta roja; quizá el árbitro no tenía buena visión, pero el VAR debía avisarle».

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