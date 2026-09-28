Ethan Mbappé, hermano de la estrella francesa Kylian Mbappé y centrocampista del Lille, recibió un duro golpe tras confirmarse su ausencia en tres partidos de la Liga de Campeones, a raíz de la sanción que le impuso la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA).

Ethan había sido expulsado durante el enfrentamiento del Lille ante el Real Betis, que terminó con la derrota del equipo francés por 3-2, después de golpear con el codo al defensa del equipo español Natan, en un incidente que le costó una larga ausencia en la trayectoria continental de su equipo.

Según el diario "L'Équipe", la UEFA decidió sancionar a Ethan Mbappé con tres partidos, por lo que se perderá los enfrentamientos ante el Arsenal en el Emirates Stadium el 13 de octubre, el Galatasaray el 21 de octubre y el Bodø/Glimt en Noruega el 3 de noviembre.

El hermano de Kylian Mbappé estará disponible para regresar a la competición de la Liga de Campeones en el enfrentamiento del Lille ante el Bayern Múnich el 25 de noviembre, tras finalizar su periodo de sanción, según informó el sitio francés "Foot Mercato".











