Un duro golpe... El Barcelona pierde a su estrella durante 10 días

El alemán Hans Flick, entrenador del Barcelona, ha recibido un duro golpe con la lesión de uno de sus jugadores más destacados antes del partido contra el Atlético de Madrid, el próximo miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En el minuto 39 del partido de La Liga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, disputado ayer sábado, se produjo un cambio con la entrada de Marc Bernal en sustitución de Ronald Araújo debido a la lesión del defensa uruguayo.

Sin embargo, Bernal también tuvo que abandonar el terreno de juego más tarde ante el Atlético, debido a una lesión.





Según el diario español «Mundo Deportivo», Araujo se sometió este domingo por la mañana a pruebas médicas que revelaron que sufre un esguince de tobillo, lo que le obligará a estar de baja durante 10 días.

Bernal se perderá el partido de ida contra el Atlético en la Liga de Campeones, así como el derbi contra el Espanyol en La Liga.

El cuerpo técnico del Barcelona, liderado por el alemán Hansi Flick, trabajará para que Bernal esté listo para disputar el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



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