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Dos goles en un abrir y cerrar de ojos, y dos regalos de la defensa del Real Oviedo, le dieron al Girona una victoria que le devolvió la vitalidad y, al mismo tiempo, arruinaron el debut de Raúl González como entrenador del Oviedo.

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Dos goles en un abrir y cerrar de ojos, y dos regalos de la defensa del Real Oviedo, le dieron al Girona una victoria que le devolvió la vitalidad y, al mismo tiempo, arruinó el debut de Raúl González como entrenador del Oviedo.

El diario AS repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Girona quiso dar la bienvenida a Raúl privando a su equipo del balón, sacando partido de la pareja de contención formada por Iván y Beltrán, que impusieron su dominio sobre el ritmo de juego bajo la dirección de Quique Álvarez.

El Real Oviedo no encontró ante sí otra opción que replegarse hacia atrás e intentar tomar aire recuperando el balón, intentos que no se repitieron demasiado.

El entrenador Raúl estuvo muy activo dando indicaciones a sus jugadores desde la banda, e intentó hacer los ajustes necesarios en el rendimiento de su equipo, pero la impresión que dejó la primera parte es que el Girona fue la parte más cómoda, después de disputar la mayor parte de sus minutos en el campo del rival.

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Y aunque se reconoce un mayor dominio del equipo catalán, las ocasiones se repartieron entre ambos conjuntos durante la primera parte.

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Domínguez amenazó la portería con un cabezazo que pasó junto al poste, y luego Jiménez dispuso de una clara ocasión, pero la desperdició con un remate que habría sido más fácil colocar en la red.

El Real Oviedo intentó hacer daño a su rival catalán desde el balón parado, mientras que el Girona se apoyó en los arranques de Carles Pérez y Unai.

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La ocasión más peligrosa del equipo catalán llegó desde un balón parado, después de que un remate zurdo de Carles Pérez impactara en el larguero, tras un choque dentro del área.

Y antes del final de la primera parte, Estanis y Chaira intentaron amenazar la portería del Girona en dos ocasiones, pero sus intentos no supusieron peligro para Gazzaniga.

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El inicio de la segunda parte sonrió al Real Oviedo, después de lograr culminar una magnífica jugada organizada que comenzó en Jotti, continuó Jiménez y perfeccionó Chaira, antes de que Reina pusiera su sello con un gran cabezazo de llegada desde atrás.

El gol de la ventaja por 1-0 dio a los jugadores del Real Oviedo una mayor dosis de tranquilidad. Pudieron ampliar esa ventaja rápidamente, pero Gazzaniga privó a Esfan de marcar, tras detener su intento después de una magnífica jugada iniciada por Estanis.

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El Real Oviedo falló en su intento de aumentar la diferencia, pero después cometió un error aún mayor, en dos lamentables acciones consecutivas dentro del área.

En el minuto 60, los defensas del Real Oviedo se limitaron a ver cómo Abel batía al portero Aarón, sin poder detenerlo.

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Y tres minutos después, concretamente en el minuto 63, Bueno aprovechó otro regalo, que consistió en un balón rechazado, para añadir el segundo gol del equipo catalán.

Así, la posibilidad de que el Real Oviedo se adelantara por dos goles a cero se convirtió en una desventaja por 1-2, dejando al equipo del entrenador Raúl en una situación sumamente complicada.

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Raúl exigió a los jugadores del Oviedo una reacción contundente, mediante cambios de carácter ofensivo, por lo que el Oviedo se lanzó hacia adelante sin titubeos, aunque su empuje estuviera impulsado por el entusiasmo y la combatividad más que por el recurso a las soluciones futbolísticas.

Yacobo y Morales intentaron poner a prueba a Gazzaniga, pero el portero del Girona se mantuvo firme, llevando a su equipo a sellar la victoria en el estadio del Tartiere y arruinando, al mismo tiempo, el debut de Raúl.