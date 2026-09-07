¿Un buen augurio para conquistar la Champions? Flick supera a Guardiola y Enrique

El Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, prolongó su asombroso arranque en LaLiga tras firmar el mejor inicio en la historia del club, superando los registros logrados tanto por Pep Guardiola como por Luis Enrique.

El conjunto catalán comenzó la temporada con cuatro victorias consecutivas, en las que anotó 17 goles y recibió solo dos, pese a no contar con un delantero puro, superando así los inicios de las temporadas 1929-1930, 2009-2010 y 2014-2015, temporadas de las que dos vieron al Barcelona coronarse campeón de la Liga de Campeones de Europa bajo la dirección de Guardiola y Luis Enrique, lo que supone una buena noticia para el equipo actual sobre la posibilidad de conquistar esas mismas orejas.

El Barcelona logró tres victorias por cinco goles durante las primeras cuatro jornadas, después de arrasar al Elche y al Valencia por 5-0, y vencer al Rayo Vallecano por 5-2 en el estadio "Spotify Camp Nou", además de ganar al Athletic Club por 2-0 en el más ajustado de sus partidos en cuanto al resultado.

En el plano defensivo, el equipo también mostró una imagen sólida, ya que solo recibió dos goles, ambos marcados por Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano.

Según el diario Sport de Cataluña, el Barcelona cerró las primeras cuatro jornadas con una diferencia de goles de +15, tras marcar 17 goles y recibir solo dos, el mejor arranque en la historia del club en LaLiga.

De esta forma, Flick superó los registros logrados por James Bellamy en la temporada 1929-1930, Pep Guardiola en la temporada 2009-2010 y Luis Enrique en la temporada 2014-2015, siendo el récord anterior el de cuatro victorias con una diferencia de goles de +11.

Segundo mejor inicio en la historia de LaLiga

El Barcelona igualó además el segundo mejor arranque en la historia de LaLiga, un registro que había logrado el Real Madrid en la temporada 1958-1959, cuando anotó 19 goles y recibió cuatro.

El Real Madrid sigue conservando el récord del mejor inicio en la historia de la competición, tras marcar 21 goles y recibir uno solo durante las primeras cuatro jornadas de la temporada 1987-1988.

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Y pese a la gran eficacia ofensiva, el arranque actual del Barcelona no es el mejor en cuanto a goles en la historia del club.

En la temporada 1949-1950 el equipo anotó 19 goles durante los primeros cuatro partidos, mientras que marcó 21 goles en la temporada 1950-1951, aunque ninguno de los dos equipos logró la victoria en sus cuatro primeros encuentros.

Nuevo récord para Flick

Los logros del técnico alemán no se limitaron al inicio perfecto en LaLiga, ya que se convirtió también en el entrenador con más victorias durante sus primeros 80 partidos con el Barcelona.

Flick alcanzó las 63 victorias, superando a Luis Enrique, que logró 62 triunfos, y a Pep Guardiola, que se quedó en 61 victorias durante el mismo periodo.

El Barcelona busca mantener sus destacados resultados antes del parón internacional, ya que se enfrenta al Levante y al Sevilla a domicilio, y recibe al Racing, mientras que inicia su andadura en la Liga de Campeones de Europa el próximo miércoles ante el Feyenoord en el estadio Camp Nou.

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