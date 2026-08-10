El periodista turco Burhan Can Terzi fue detenido bajo la acusación de difundir información engañosa sobre un acuerdo del Galatasaray con Jamal Musiala, la estrella del Bayern Múnich.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el periodista Burhan Can Terzi prestó declaración en la Dirección de Seguridad de Estambul y fue remitido al tribunal, que posteriormente decidió su puesta en libertad.

El Galatasaray desmintió en dos ocasiones la información publicada por Burhan Can Terzi, aunque el periodista turco insistió en la veracidad de lo que había difundido.

El Galatasaray acusó a Terzi de intentar difundir información engañosa y de distorsionar la gestión del club turco en materia de fichajes.

Para malestar del mundo del fútbol y de la prensa, Terzi fue puesto bajo detención en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía General Principal de Bakırköy por el delito de difusión pública de información engañosa, y posteriormente fue liberado.

Jamal Musiala, de 23 años, está ligado por contrato al Bayern Múnich hasta el verano de 2030.