El Milan busca reforzar su estructura directiva de cara a la próxima etapa, recurriendo a la experiencia de uno de los dirigentes más destacados que han dejado huella en el fútbol alemán durante los últimos años, en un movimiento que podría representar una incorporación importante para el proyecto del club italiano, aunque su cierre sigue dependiendo de acuerdos económicos con la otra parte.

Según informó la cadena alemana "Sky Sport", el traspaso del exdirector deportivo del Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, al Milan es cada vez más serio, después de que ambos clubes entraran en la vía de la negociación, si bien aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, con las conversaciones todavía en marcha sobre la compensación económica de la operación.

El Eintracht Frankfurt había relevado a Krösche de sus funciones como director deportivo el pasado 18 de octubre, tras unos cinco años y medio en el cargo, pero no rescindió su contrato, ya que el vínculo del dirigente, de 46 años, sigue vigente hasta 2028.

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La cadena explicó que Krösche puso como condición la inclusión de una cláusula que le permitiera marcharse a otro club dentro de los términos de su salida del cargo, lo que significa que cualquier club que desee contratarlo hasta el verano de 2027 tendrá que abonar una cantidad que oscila entre los 5 y los 7 millones de euros, a menos que ambas partes acuerden condiciones económicas diferentes.

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Se espera que Krösche asuma el mismo cargo para dirigir el área de fútbol del Milan, según la misma cadena, con el 1 de enero de 2027 como posible fecha para el inicio de sus funciones, coincidiendo con la apertura del mercado de fichajes invernal, aunque las negociaciones aún no han llegado a sus fases finales.

El Frankfurt resuelve el nombre del sucesor de Krösche

Por su parte, el Eintracht Frankfurt ha cerrado el expediente de la sucesión de Krösche, después de acordar la contratación de Jochen Tzatzialexiou, exdirigente del Núremberg, como nuevo director deportivo del club.

Tzatzialexiou, de 49 años, comenzará oficialmente sus funciones el 1 de febrero de 2027, con la posibilidad de incorporarse antes de esa fecha, en medio de las conversaciones que continúan entre las partes implicadas.

El dirigente alemán firmará un contrato con el Frankfurt que se extiende hasta el año 2030, mientras que el valor de su traspaso desde el Núremberg asciende a unos 500.000 euros, beneficiándose de una cláusula que le permite marcharse en su contrato con su anterior club.

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